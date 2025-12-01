Büyükçekmece Belediye Meclisi Aralık ayı birinci toplantısını Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi başkanlığında gerçekleştirdi. Gündemde yer alan maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında anlamlı bir karara imza atıldı. Geçtiğimiz ay Azerbaycan’dan havalandıktan sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 asker, Türkiye’yi yasa boğmuştu. Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın ismi doğup, büyüdüğü yer olan Büyükçekmece’de yaşatılacak. Büyükçekmece Belediye Meclisi kazada şehit olan 20 kahraman asker için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

"20 kahraman askerimizin şahadeti tüm Türkiye’ye derin bir acı yaşatmıştır"

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz ve şehit olan silah arkadaşlarını rahmetle anarak şunları söyledi; "11 Kasım tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağımızın Türkiye’ye gelmek üzere Azerbaycan’dan havalandıktan bir süre sonra Gürcistan hava sahasında elim bir kazaya uğrayarak düşmesi ve bu suretle uçakta bulunan 20 kahraman askerimizin şahadeti tüm Türkiye’ye, milletimize derin bir acı yaşatmıştır. Bu elim kazada Büyükçekmecemizin kıymetli evladı kahraman Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ı kaybetmenin de derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gençlik ve Spor Müdürlüğü personelimiz Elif Korkmaz’ın da değerli ağabeyi olan aziz şehidimize ve kazada hayatını kaybeden tüm kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu acı hepimizin ortak acısıdır. Milletimizin başı sağolsun. Ruhları şad, mekanları cennet olsun"

"Vatan söz konusu olunca hepimiz tek yüreğiz"

Mecliste söz alan CHP Grup Başkan Vekili Tarık Erdoğan, "Kasım ayında Büyükçekmece büyük bir acıya uyandı. Değerli kardeşim mahallemizin çocuğu Yarbay Gökhan Korkmaz, Büyükçekmece’nin sokaklarında büyüyen bir kardeşimizdi. O’nun şahadeti bize bir kez daha gösterdi; siyaset biter, tartışmalar biter ama vatan söz konusu olunca hepimiz tek yüreğiz. Ailesi bugün hala o acıyı yaşıyor. Ama biliyorlar ki, Büyükçekmece onların yanındadır. Şehidimizin adı bu kentin sokaklarında, parklarında ve kalbinde yaşayacaktır" ifadesini kullandı.

Mecliste oy birliğiyle kabul edildi

Ak Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Yazıcı da söz alarak Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz ve 20 şehit için duyduğu üzüntüye dile getirerek, rahmet ve başsağlığı dileklerini iletti. Daha sonra Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin gündeminde yer alan; Azerbaycan’dan Türkiye’ye intikal etmek üzere havalanarak Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 Askeri Kargo Uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın ismi doğup, büyüdüğü yer olan ilçede yaşatılması bakımından, Dizdariye Mahallesi ve 19 Mayıs Mahallesi sınırında bulunan Gölboyu Caddesi’ne isminin verilmesi maddesi CHP ve Cumhur İttifakı belediye meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi.