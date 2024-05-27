Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin düzenlediği “Okullar Arası Satranç Turnuvası”na katılan öğrenciler, satranç bilgileriyle göz doldurdu. Turnuvada 300 öğrenci, rakiplerini mat etmek için kıyasıya yarıştı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, çocukların sosyal ve sportif yönden gelişimine katkı sunmak ve onları zeka oyunlarına teşvik etmek adına “Okullar Arası Satranç Turnuvası” düzenledi. Dr. Kadir Topbaş Gençlik ve Spor Merkezi’nde düzenlenen turnuvaya, ilçedeki 40 okuldan 60 takım ve 300 öğrenci katıldı. İlkokul B (1 ve 2. sınıflar), İlkokul A (3 ve 4. sınıflar), Ortaokul B (5 ve 6. sınıflar), Ortaokul A (7 ve 8. sınıflar) ve lise kategorisi olmak üzere 5 kategoride düzenlenen organizasyon, çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Çocuklar hamleleriyle göz doldurdu

İlk tur müsabakalarında rakiplerini elemeyi başaran takımlar, final turunda kozlarını paylaştı. Stratejileriyle birbirine üstünlük kurmaya çalışan çocuklar, satranç bilgileri ve yaptıkları hamlelerle göz doldurdu. Ailelerin de tribünden heyecanla takip müsabakaların ardından dereceye giren takımlara ve öğrencilere, kupa ve madalyaları takdim edildi.