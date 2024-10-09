Erol Dündar, Türkiye Bakkallar ve Bayiler Derneği (TBYD) Başkanı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda fiyat artışlarının devam ettiğini belirterek, "Zam yağmuru devam ediyor. Soran olursa enflasyon düşüyor dersiniz" ifadesini kullandı.

Yeni fiyat listesine göre, 2.5 litre Coca-Cola, Fanta ve Sprite'ın tavsiye edilen satış fiyatı 60 TL olarak belirlenmişken, 2 litre Coca-Cola ve Fanta'nın fiyatı ise 50 TL olarak belirlendi. 1.5 litre Coca-Cola, Fanta ve Sprite ise 45 TL’den satışa sunulacak.