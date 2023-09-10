Yaşamı boyunca normal bir birey günde ortalama iki buçuk litre su tüketmelidir. Ancak hamilelikte bol su içmek bebeğin sağlığı için çok önemlidir. Anne adayı normal bireylerden 300 ml daha fazla su tüketmelidir. Bebek su ihtiyacını annenin su tüketiminden karşılar. Amniotik sıvı ( bebeğin ana rahminde içinde bulunduğu bebeği koruyan sıvıdır) yaklaşık her üç saatte bir kendini yeniler. Bu ihtiyacı da anneden karşılar. Eğer anne az su tüketirse bu bebeğin akciğerlerinin gelişimi için kötü bir durumdur.

Hamilelikte bol su içmek annenin cildinin kurumasına engel olur. Bebeğin ve annenin tuz dengesini sağlar. Suyun içinde bulunan kalsiyum ve magnezyum süt ve süt ürünleri kullanmayan anneler için bu durumu karşılamada faydalı olur. Hamilelikte bol su içmek rahimdeki şiddetli kasılmaları önler. İdrar yolu enfeksiyonlarını kabızlığı önler.

Vücuttaki ödemler bol su içerek önlenebilir. Şişlikler hiçbir zaman bol su içmenin yan etkileri değildir.

Hamilelikte az su tüketime idrara bakılarak anlaşılabilir. Eğer idrar rengi koyu ise az su tüketiliyor demektir. Az tüketim idrarın azalmasına ve bu sebeple taş kum gibi şeylerin vücudumuzda birikmesine sebep olur. Az su tüketimi rahimdeki sancılara, ağrılara, baş dönmesine, kabızlığa bebeğin yavaş gelişmesine sebep olur. Bazı zamanlarda az tüketim erken doğuma bile sebep olur. Bu yüzden hamilelikte bol su içmek hem anne adayı için hem de bebeğin sağlığı için büyük bir önem taşır.