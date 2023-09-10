Hamilelik döneminde kadınlara hamilelik dönemiyle ilgili belirti say denildiğinde genel olarak mide bulantısı ve baş dönmesi ilk sırada gelmekte ve daha sonrası düşünerek getirilmeye çalışılmaktadır. Bunun sebebi hamilelik döneminde ortaya çıkan birçok belirtinin hamilelikle ilgisinin olup olduğunu düşünmemek ve bağdaştırmamaktır.

Hamilelik Döneminde Burun Tıkanıklığı Hangi Anne Adaylarında Görülmektedir?

Aslında hamilelik döneminde bu iki belirtinin dışında sık idrara çıkmak, ellerde ve ayaklarda ödem toplaması, karpal tünel sendromu gibi birçok belirti de bulunmaktadır. Burun tıkanıklığı da hamilelik döneminde görülen belirtilerin başında gelmektedir. Hamilelik döneminde burun tıkanıklığını birçok anne adayı yaşamaktadır. Ancak bu durumu bir türlü hamilelikle bağdaştırmamaktadır. Halbuki yapılan araştırmalar göstermiştir ki hamile kadınların %30’u burun tıkanıklığı ve burun akıntısı şikayeti yaşıyor. Bunun için eğer ki hamilelik döneminizde burun tıkanıklığınız varsa bunu grip değilim ama niye burnum akıyor şeklinde düşünmenize gerek yoktur. Bu durum sebebinin hamileliğiniz olduğunu bilmelisiniz.

Hamilelik Döneminde Burun Tıkanıklığı Ne Zaman Başlar?

Burun tıkanıklığı genel olarak hamileliğin ikinci ayında görülmeye başlanmaktadır. Tabi ki her hamilede burun tıkanıklığı durumu görülmez. Ancak burun tıkanıklıkları genel olarak hamileliğin ikinci ayında başlayarak gebeliğin son bulmasından sonra azalarak birkaç hafta içinde son bulmaktadır.

Anne adaylarının hamilelik döneminde burun tıkanıklığı yaşamasının en temel sebebi artış gösteren östrojen hormonlarıdır. Doğal olarak gebeliğin sona ermesiyle bu hormonlar normal seviyesine inecektir ve sonrasında burun tıkanıklığı da düzelecektir.

Hamilelikte Görülen Burun Tıkanıklığı Başka Bir Hastalığın Habercisi Olabilir Mi?

Burun tıkanıklığı tek başına görülmüyor, burun tıkanıklığı ile birlikte hapşırma, öksürme, boğazda yara, boğazdaki berelerde şişlik gibi durumlarda gözleniyorsa bu durumda soğuk algınlığı yaşıyor olabilirsiniz. Bu belirtiler bir arada olduğunda zaten genel olarak anne adayları durumun soğuk algınlığı olduğunu anlamaktadır. Bu durumda doktora gidilmeli ve soğuk algınlığı için ilaç alınmalıdır.

Burun tıkanıklığı ile birlikte görülen ateş, baş ağrısı, yeşil veya sarı mukus gibi belirtilerse bu durumda burun tıkanıklığınızın sebebi ne östrojen hormonlarınız ne de soğuk algınlığıdır. Bu durumda sinüslerle

ilgili bir enfeksiyonla karşı karşıya olabilirsiniz.

Eğer ki burun tıkanıklığınızla birlikte oluşan belirtiler burun kaşıntısı, gözde ve deride kaşıntı, gözde yaşarma gibi durumlarsa bu kez de sebep alerjik faktörler olabilir.

Ancak durum hangisi olursa olsun mutlaka doktora başvurmanız gerekmektedir. Doktora başvurmanız sizin en doğru tedavi yöntemini uygulamanızı sağlamaktadır.

Hamilelik Döneminde Burun Tıkanıklığını Rahatlatmak İçin Ne Yapılmalıdır?