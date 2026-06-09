Gebze Belediyesi tarafından Hükümet Caddesi üzerinde projelendirilen çalışma, kent merkezinde uzun yıllardır hizmet veren ve ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut Menzilhane Zemin Altı Otoparkı'nın yerine inşa ediliyor. Çağın gerekliliklerine uygun olarak tasarlanan yeni tam otomatik otopark sistemi, aynı alanda daha yüksek kapasite ve etkin kullanım imkanı sunacak.

Proje, yalnızca otopark yatırımı olmanın ötesinde kentsel dönüşüm niteliği de taşıyor. Teknolojik otopark için gerekli olan araç giriş odaları, lobi ve teknik birimler; bölgedeki tarihi Menzilhane Hamamı'nı kapatmayacak ve onu ortaya çıkaracak şekilde özel olarak konumlandırıldı.

Hamamın önünde oluşturulacak yeni meydan ile tarihi yapı ve yeni mimari arasında uyum sağlanması hedefleniyor. Ayrıca, mevcut durumda görüntü kirliliğine sebep olan rampa saçakları ve üst yapı elemanları kaldırılarak Hükümet Caddesi ile güçlü yaya bağlantısı kurulacak.

241 araçlık teknolojik altyapı

Toplam 4 bin 288 metrekarelik inşaat alanında 3 bodrum ve bir zemin kat olarak yükselen tam otomatik otopark sistemi; 3 giriş odası, iki mekik hattı ve 4 araç katından oluşacak. 241 araç kapasitesine sahip tesisin giriş yapısı şeffaf cephe anlayışıyla hafif strüktürlü olarak tasarlandı. Böylece meydan ile tarihi yapı arasındaki görsel bütünlük korunmuş olacak.

Proje alanındaki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yatırımın ilçeye büyük değer katacağını belirtti.

Büyükgöz, şunları kaydetti:

'Müteahhide, çalışan mühendis arkadaşlarıma, kontrolör ekibimize ve idari kadromuzda yer alan tüm çalışma arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Rabbim kazasız belasız çalışma süresini tamamlamayı nasip etsin. Müteahhidimizin alnının akıyla işini tamamlamasını, bizim de çalışma arkadaşlarımızla birlikte Gebze'mize özel ve özgün eseri kazandırmayı nasip etsin. Milletimizin bütçesiyle yine milletimize hizmet etmek için gayret ediyoruz. Şimdiden hayırlı olsun.'