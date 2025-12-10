JP Morgan’dan 2026 yılı asgari ücretiyle ilgili tahmin geldi. Geçtiğimiz yıl da doğru tahminle dikkat çeken JP Morgan, o dönemde asgari ücretin yüzde 30 artışla 22 bin 104 TL olacağını öngörmüştü. Banka, Türkiye Tüketici Şirketleri 2026 Görünümü raporunu yayımladı. Raporda, 2025’te gelirlerin yavaşlaması ve marj baskısı nedeniyle reel kazançların ortalama yüzde 20 gerilediği, 2026’da makroekonomik göstergeler iyileşse de tüketici talebinin hala kırılgan olduğu ifade edildi.

Raporda, JP Morgan Türkiye için 2026 büyüme tahminini yüzde 4,4 olarak açıkladı. Bu oran, Türkiye’yi CEE ve EMEA bölgeleri arasında en hızlı büyüyen ülkeler arasında gösteriyor. Bankanın raporunda en dikkat çeken detay ise asgari ücret zammı tahmini oldu.

ZAM TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Eylül ayındaki raporunda asgari ücret artışını yüzde 20 olarak öngören banka, bu kez tahminini artırdı.

2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI TAHMİNİ

JP Morgan, 2026 yılı asgari ücret zammını bu kez yüzde 25 olarak öngördü. JPMorgan, bunun 12 aylık beklenen enflasyonla uyumlu olduğunu ve piyasalar için önemli bir katalizör olduğunu belirtti.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

JP Morgan’ın yüzde 25’lik tahmini gerçekleşirse, 2026 yılında net asgari ücret 27 bin 630 TL’ye ulaşacak.

İşte asgari ücrette zam senaryoları: