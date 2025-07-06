Bilecik’te geçtiğimiz gün çıkan orman yangınında Kaşıkçı mahallesindeki evleri yanan yaşlı çiftin kurulan geçici barınma merkezindeki konteyner evlerindeki ilk sabah kahvaltısına Vali Sözer konuk oldu.

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı. 3 gündür havadan ve karadan binlerce kişinin canla başla çalışarak kontrol altına almaya çalıştığı alevler, geçen hafta pazar sabahı yağan yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alındı. Yangında tamamen yanan Köprücek, Tongurlar ve Soğucakpınar köyleri ’Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ olarak ilan edilmişti.

Bir mahalle kül olurken, konteyner kent kuruldu

Osmaneli’nin Soğucakpınar Köyü’ne bağlı Kaşıkçı Mahallesinde yangında 20 haneden 15’i kül olurken, 899 büyük 35 küçükbaş telef oldu. Bölgeye AFAD tarafından 16 adet konteyner kent yerleştirilirken, köylüler içlerine yerleşmeye başladı. Bunlardan 75 yaşındaki Şerafettin Çetinkaya ve 71 yaşındaki eşi Seydi Çetinkaya, evlerini kaybettikleri yangın sonrası oluşturulan geçici barınma merkezine yerleşirken, ilk sabah kahvaltısını yaptılar. Vali Faik Oktay Sözer, çiftimizi sabah kahvaltısında ziyaret ederek hem devletimizin tüm imkânlarıyla yanlarında olduğunu ifade etti hem de geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Sözer, "Bu topraklarda bir ömür emek veren elleri şimdi biz tutuyoruz. Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yaralarımızı birlikte saracağız" dedi.

(CKT-