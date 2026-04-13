Dünyanın en büyük nükleer silah stokuna sahip olan Rusya, ABD ile İran arasında yapılacak muhtemel bir anlaşmanın parçası olarak uranyumu depolama teklifini yineledi.

"TEKLİFİMİZ MASADA AMA HENÜZ ADIM ATILMADI"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, söz konusu önerinin bizzat Başkan Putin tarafından ABD ve bölge ülkelerine iletildiğine değinerek "Bu teklif hala geçerli ancak henüz harekete geçilmedi" dedi.

İSLAMABAD GÖRÜŞMELERİ UMUTLARI SUYA DÜŞÜRDÜ

Şubat ayı sonunda başlayan ve küresel ekonomiyi sarsan savaşın sona ermesi için hafta sonu İslamabad’da yürütülen müzakerelerden sonuç çıkmamıştı.

Binlerce kişinin ölümüne neden olan çatışmaları bitirecek hızlı bir anlaşma umudu, masadaki pürüzler nedeniyle bir kez daha suya düşmüş durumda.

KREMLİN’DEN TRUMP’IN ABLUKA PLANINA ELEŞTİRİ