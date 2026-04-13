İnegöl Belediyesi, kaçak yapıyla mücadele kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürürken, vatandaşlardan gelen ihbarları da titizlikle değerlendirerek çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Şehrin planlı gelişimini korumak, imar kirliliği ve usulsüzlüklerini önlemek, kırsalda ise tarım arazilerini muhafaza etmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, kaçak yapılarla mücadele sürüyor. Bu doğrultuda İnegöl Belediyesi tarafından 2024 yılında toplam 39 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirilirken, 2025 yılında bu sayı 95’e ulaştı. 2026 yılının ilk 3 ayında ise 8 kaçak yapı ortadan kaldırıldı.

MERKEZDE VE KIRSALDA YIKIMLAR SÜRÜYOR

Son olarak Akıncılar Kırsal Mahallesi’nde tarım arazisi üzerine inşa edilen 3 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. 2026 yılı içerisinde merkezde Süleymaniye ve Mahmudiye mahallelerinde 1’er adet, kırsalda ise Yeniceköy, Kıran ve İsaören mahallelerinde 1’er adet, Akıncılar Mahallesi’nde ise 3 adet olmak üzere toplam 8 kaçak yapı ortadan kaldırıldı. Öte yandan Kıran, Süleymaniye ve Akıncılar mahallelerinde bulunan kaçak yapılardan biri olmak üzere toplam 3 yapı, belediyenin uyarıları sonrasında vatandaşlar tarafından kendi imkanlarıyla kaldırıldı. Yeniceköy, Mahmudiye, İsaören ve Akıncılar mahallelerinde bulunan toplam 5 kaçak yapı ise İnegöl Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. İnegöl Belediyesi, kaçak yapıların belediye ekiplerince yıkılması durumunda oluşan yıkım maliyetlerinin de yapı sahiplerine fatura edildiğini hatırlatarak, vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.

İnegöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kaçak yapılaşmanın hem şehirleşme düzenine hem de tarım alanlarına ciddi zarar verdiği vurgulanarak vatandaşların bu tür girişimlerden kesinlikle uzak durmaları gerektiği ifade edildi. İnegöl Belediyesi, kaçak yapıya müsaade edilmeyeceğini bir kez daha hatırlatarak, denetimlerin artarak devam edeceğini ve gerekli tüm yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını bildirdi.