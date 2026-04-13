İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, İran’ın yasal haklarını savunmanın doğal ve yasal bir görev olduğu ifade edilerek, İran karasularında egemenliği kullanmanın İran milletinin doğal hakkı olduğu kaydedildi. İran’ın Hürmüz Boğaz’ının güvenliğini sağlamaya devam edeceği aktarılan açıklamada, "Düşmanla bağlantılı gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçme hakkı yoktur ve olmayacaktır" denildi. Diğer gemilerin ise İran’ın düzenlemelerine tabi olarak boğazdan geçişine izin verileceği kaydedilen açıklamada, "Ayrıca, savaşın sona ermesinden sonra bile düşmanın İran halkı ve ülkemizin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri devam ettiği için İran, Hürmüz Boğazı’nı kontrol etmek için kalıcı bir mekanizmayı kararlılıkla uygulayacaktır. Suçlu ABD’nin uluslararası sularda gemilerin hareketine kısıtlamalar getirmesi, yasadışı bir eylemdir ve korsanlığa eşdeğerdir. Limanların güvenliği tehdit edilirse Basra Körfezi ve Umman Denizi'ndeki hiçbir liman güvenli olmayacak" denildi.

