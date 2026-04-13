Kafkasspor Teknik Direktörü Hasan Uğur Kardal şu ifadeleri kullandı:

Kestel deplasmanında ortaya koyduğumuz karakter ve mücadeleyle son haftaya lider giriyoruz. Sezon başından bu yana büyük bir emek, sabır ve inançla bugünlere geldik. Bu süreçte yanımızda olan, desteğini her şartta hissettiren taraftarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz.

Şimdi önümüzde tek bir maç var. Bu takımın ne kadar güçlü ve neyi hak ettiğinin farkındayız. Futbolcularımıza güvenimiz tam. Sahada yine aynı disiplinle, aynı ciddiyetle ve aynı kararlılıkla olacağız.

Sadece bir maçı değil, bir sezonun emeğini ve bu camianın beklentisini sahaya yansıtacağız. Hedefimize ulaşmak için son bir adım kaldı. Hep birlikte, son düdüğe kadar mücadele edip bu hikayeyi hak ettiğimiz şekilde tamamlamak istiyoruz.

