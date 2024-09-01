Yıllarca hastalığından dolayı evden dışarıya çıkamayan, 8 defa ameliyat geçiren ve kalça kemikleri olmayan Emine Düzgün, “6 senedir yatağa bağımlıyım, Cemil hocaya gelene kadar sosyal hayatım yoktu, psikolojim bozuktu. 8 sene boyunca uğraştım” dedi.

Kalça kemiğinden daha önce geçirdiği ameliyatlara bağlı olarak kalça kemiği olmayan 54 yaşındaki Emine Düzgün, başka hastanelerde 8 defa ameliyat geçirdi. Düzgün, son olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin kendi tesislerindeki 3 boyutlu yazıcılarda üretilen yapay kalça implantı ile sağlığına kavuştu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Cemil Ertürk, Doç. Dr. Adem Şahin ve ekibi tarafından yapılan zorlu ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Düzgün, “Ayağa kalktıktan sonra ilk olarak Cemil hocanın yanına gideceğim” dedi.

“8 sene boyunca uğraştım. Çocuklarım beni hep sandalye ile eve taşıyordu”

6 senedir yatağa bağımlı olduğunu ve Prof. Dr. Cemil Ertürk’e gelene kadar hiç sosyal bir yaşamının olmadığını belirten Düzgün, “Psikolojim bozuktu, 8 tane ameliyat oldum. Hep yaralarım arttı, 8 sene boyunca uğraştım. Çocuklarım beni hep sandalye ile eve taşıyordu. 6 sene önce tanışaydım belki bu duruma düşmezdim. Daha iyi olurdum. Yürüyeceğim, kendime güveniyorum. Cemil hoca derse yürüyeceğim. Yürüdüğüm zaman ilk Cemil hocanın yanına geleceğim. Devletimize teşekkür ediyorum. Beni mağdur bırakmadılar” şeklinde konuştu.

“6 yıldır yatağa bağlı bir şekilde yaşamını sürdürüyor”

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Cemil Ertürk ise, “Hastamız Emine hanım 54 yaşında. 23 yaşındayken romatizmal hastalık sonucunda her iki kalçasından protez ameliyatı oluyor. Sağ kalçasından geçirdiği protez ameliyatı sonra, romatizma hastalığı olduğu için çok çabuk enfeksiyon geçiyor. Enfeksiyon kaptırdıktan sonra 8 defa ameliyat oluyor. Ameliyatlardan sonra kalça kemiği eklemi ve uyruk kemiğinde aşınma oluyor. Aşınmalardan sonra revizyon ameliyatları güçleşiyor. Kalçadaki iltihaptan dolayı son ameliyattan önce hastadaki bütün protezleri çıkartılıyor. Kalçada eklem olmağı için yatağa bağımlı hale geliyor. 6 yıldır yatağa bağlı bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Hastamız bize geldiği zaman yatağa bağımlı, tekerlekli sandalye ile bana getirildi. Moralsiz, bitkin, umutsuzdu. Kalçasında iltihap olduğu için kalçasına takılan protezler çıkartıldığı için hastamız depresyondaydı” dedi.

“3 boyutlu yazıcılar ülkemiz için çok şanslı”

Ertürk, Emine Düzgün’ün kalçasındaki yuva kemiğinde çok büyük aşınmalar olduğunu belirterek, “Kemik, 3 boyutlu yazıcılarda yapılıyor. 3 boyutlu yazıcılar ülkemiz çok şanslı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Ankara’daki külliyesinde Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi (METÜM) de kişiye özgü implantla, kişiye özgü yapay kemik yapılıyor. Bu işlemi devlet kurumu yapıyor. Bu yerli implantlarla halkımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Kalça kemiğinin filmini, tomografisini çekiyoruz, Gülhane’deki merkeze yolluyoruz. Burada bilgisayarda 3 boyutlu hale getiriliyor. İlk önce plastik modelleri üretiliyor. Denemeler yapıp daha sonra bize yollanılıyor. 3 boyutlu ne olur, bu hastalarda dökümle yapılması gerekiyor. Bunlar hastadaki kalçadaki oyukları, hastadaki kemik boşluklarını doldurmuyor. Çok çabuk kırılıyor. Hazır fabrikasyon ürünleri kullanılmış ve başarısızlığa uğramış. Bizim yaptığımız sistemle hastanın kemiğine birebir uyumlu yapay kemik üretilir. Hastalarımız ücret ödemiyor. Kalçada uyruk kemiğinde implant ise Türkiye’deki yerli üretimden karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Revizyon ameliyatları yapılan hastaların büyük kesiminin zor bir ameliyat geçirdiğini, ölüm ve sakatlanma riski olduğunu belirten Ertürk, “Çünkü iltihap, kalçanın çıkma riski var. Ne kadar az yan etki olursa bizim için o kadar rahat oluyor. Bu hastamızda kalça kemiği ve uyruk kemiği yok. Birkaç hastamızı ayağa kaldırmayacağız, kalça kemiğindeki boşluk dolsun diye” dedi.