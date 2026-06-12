Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alınırken, aralarında Şenpiliç, Banvit, Keskinoğlu ve Lezita’nın da yer aldığı bazı şirketlere denetim kayyımı atandığı bildirildi.

Soruşturma çerçevesinde, sektörde faaliyet gösteren firmaların fiyat politikaları, ticari uygulamaları ve piyasa düzenine etkileri incelemeye alındı. Yetkililerden edinilen bilgilere göre gözaltına alınanlar arasında şirket yöneticileri ile üst düzey isimler de bulunuyor.

İddialara göre gözaltına alınan isimler arasında Banvit CEO’su Tolga Gündüz, Gedik Pazarlama Müdürü Nihat Özbey, Keskinoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Şenpiliç Finansman Yöneticisi Zeynep Çiçek, Orvital Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Tiryakioğlu, Lezita Yönetim Kurulu Üyesi Ergun Abalıoğlu ve Lezita Genel Müdür Yardımcısı Muammer Harmancı da yer aldı.