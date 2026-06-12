Her yıl geleneksel olarak organize edilen Şükrü Şankaya Dostluk Turnuvası, 11 Haziran'da oynanan final maçları ile sona erdi. PFDD Şükrü Şankaya Futbol Okulu Tesisleri'nde yapılan final müsabakalarında üçüncülük için karşı karşıya gelen 'Güvenlik Spor' ile 'Stok City' takımları arasındaki maçın galibi 3-1'lik skor ile 'Güvenlik Spor' oldu.

Üçüncülük maçının ardından geçtiğimiz yılın da finalistleri olan Düz Boya ve Konfeksiyon Makina Bakım takımları, birincilik için mücadele etti. Oldukça çekişmeli geçen ve normal süresi 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan maç, penaltılara kaldı. Penaltılarda rakibini 5-4'lük skorla yenen Düz Boya takımı, üst üste üçüncü kez turnuvanın şampiyonu oldu. Böylece Konfeksiyon Makine Bakım takımı, turnuvanın ikincisi olma başarısını gösterdi. Toplam 12 takımın katıldığı turnuvada 'en centilmen takım' Come Back takımı seçilirken attığı 27 gol ile göz dolduran Ahmet Alkan 'gol kralı' ve turnuva boyunca kurtardığı şutlarla Serkan Keskin de turnuvanın 'en iyi kalecisi' oldu.

Final maçının ardından gerçekleştirilen kupa töreninde takımlara kupalarını takdim eden Yeşim Grup CEO'su Şenol Şankaya, 'Uzun yıllardır geleneksel olarak düzenlediğimiz Şükrü Şankaya Dostluk Turnuvası'nı bir kez daha başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her yıl çalışanlarımızı ortak bir heyecan etrafında buluşturan bu organizasyon, departmanlarımız arasındaki dayanışmayı ve takım ruhunu güçlendiriyor. Turnuvanın en değerli yanı ise müsabakaların dostluk, saygı ve centilmenlik içerisinde gerçekleşmesi. Rahmetli babam Şükrü Şankaya'nın da her zaman önem verdiği bu anlayış doğrultusunda, burada kazanılan en anlamlı başarının centilmenlik olduğunu düşünüyorum. Bu güzel geleneği gelecek yıllarda da aynı heyecanla sürdüreceğiz.' diye konuştu.

Gecede turnuvanın en centilmen takımına, gol kralına ve en iyi kaleciye kupaları, Yeşim Grup yöneticileri tarafından takdim edildi. Törende ayrıca turnuva organizasyonunda emeği geçen Spor Kulübü Lideri Samet Şen ile birlikte organizasyon komitesine, turnuvada görev alan hakemlere ve turnuvanın sağlık sponsoru Özel Hayat Hastanesi'ne de teşekkür plaketi takdim edildi.