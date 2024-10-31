Kayserili Lider İş Kadınları Derneği Sanat Kooperatifi tarafından Cumhuriyetimizin 101. yılı anısına düzenlenen “Geçmişten Geleceğe Cumhuriyetin Renkleri” sergisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sanatseverlerle buluştu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç’ın açılışını gerçekleştirdiği etkinlik, yoğun bir katılım ve coşkulu bir atmosferle kutlandı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayserili Lider İş Kadınları Derneği Başkanı Nırhayat Canbolat, açılış konuşmasında Cumhuriyetin toplumsal kalkınmaya sağladığı katkılara vurgu yaparak, sanatın bu mirasın taşınmasındaki önemine dikkat çekti. Canbolat, dernek olarak Cumhuriyetimizin değerlerini sanatla yaşatmak için çalıştıklarını belirtti.

Kayserili Lider İş Kadınları Derneği Sanat Kooperatifi Başkanı Beyhan Köseoğlu ise, bu anlamlı sergide Kayseri’nin usta ressamlarından Mahmut Karatoprak’ın eserlerinin sergilenmesinden büyük gurur duyduklarını ifade etti. Köseoğlu, “Geçmişten Geleceğe Cumhuriyetin Renkleri” temasıyla Cumhuriyet’in tarihsel mirasını gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Sergide Mahmut Karatoprak’ın özel olarak hazırladığı eserler, Cumhuriyetin köklü tarihini ve geleceğe uzanan vizyonunu sanatsal bir dille yansıtarak izleyicilerden tam not aldı. Etkinlik, Kayseri’nin sanata ve Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

