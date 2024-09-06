Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir-Manisa Devlet Yolu, Manisa-Akhisar Devlet Yolu ve Manisa-Turgutlu Devlet Yolu’nun kesişiminde projelendirilen Gediz Köprülü Kavşağı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, personelden bilgi aldı.MANİSA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gediz Köprülü Kavşağını araçların trafiği kesintisiz bir şekilde trafik ışıklarına takılmadan akıtacak direksiyonel kavşak modeliyle yaptıklarını belirterek, “Esasında içerisinde çok büyük bir kavşak olmakla beraber 5 tane ayrı kavşak bölgesini barındıran projeyi onayladık. Nisan ayı içerisinde burada yer teslimi yaparak çalışmalarımıza başladık.” dedi.

Bakan Uraloğlu, Gediz Köprülü Kavşağı ile günlük 31 bin; ancak hafta sonlarında ve yaz aylarında 50 binlere çıkan araç sirkülasyonunu yöneteceklerini ifade ederek, “Hepimizin en kıymetlisi elbette zaman elbette yakıttan tasarruf. Dolayısıyla bu kavşağımızı bitirdiğimizde inşallah bunların hepsini biz sağlamış olacağız. Bir yılda yaklaşık 220 milyon liralık zaman ve akaryakıttan bir tasarruf söz konusu olmuş olacak.” dedi.

Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, zeminle ilgili iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buradaki drenaj kanallarının deplasesiyle ilgili çalışmalar var. Sonuçta sahaya yayılmış durumdayız, inşallah bunu hızlı bir şekilde bitirerek Manisamıza İzmirimize ve bu bütün bu bölgeye bu anlamda güzel bir iş yapmış olacağız. Tabii bunların yapılmasında elbette yerinde iş birliği ve yerinde takip bizler için kıymetli. Valimizin koordinasyonunda bütün kurumların katkısı bizler için önemli. Yine siyaseten takibi noktasında ise milletvekillerimizin AK Parti ve MHP il başkanlarımızın takibi de bu anlamda önemli. Ben katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Allah kazasız belasız bizlere burada çalışmayı ve bir an önce burayı bize bitirmeyi nasip etsin. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.”