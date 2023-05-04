İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İnegöl Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi işbirliği ile “İnegöl Lise Öğrencileri Eğitim Zirvesi” düzenlendi.

Düzenlenen Eğitim Zirvesine İnegöl’de 9-12. Sınıflarda öğrenim gören 202 öğrenci gönüllü olarak katıldı. Zirvenin açılışına, İnegöl Belediye Başkanı Alper TABAN ve İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru katıldı.

EĞİTİM ZİRVESİ İKİ OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde Uludağ Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Topluluğuna (UYBİST) üye öğrenciler tarafından 2 Mayıs 2023 tarihinde “Web Geliştirme, Yapay Zekâ’, İHA/SİHA, Siber Güvenlik, Metaverse, Blockchain Teknolojileri, Oyun Programlama ve Modelleme” konularında teorik eğitimler verildi.

Eğitim Zirvesinin ikinci oturumuna Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen atölye çalışmaları ile devam edildi. Yapay zekâ, oyun motoru ve modellemeye giriş teknolojileri üzerine uygulamalar; Depth Dwellers Workshop - Nörolinguistik, Programlama ve Chatbot Teknolojileri, Lodom Creations Workshop - Unreal Engine 5 Oyun Programlama Motoruna Giriş atölyelerinde gerçekleştirildi. Blockchain ve siber güvenlik teknolojilerindeki uygulamalar ise; Archblocker Workshop - Remix IDE Giriş, Zincir Simülasyonu, Bizanslı Generaller Problemi, Solidity ile Akıllı Kontratlara Giriş ve Red Pill Workshop - Siber Zaafiyetler, Linux Temeller, Ağ Temelleri ve Sızma Testi atölyelerindeki çalışmalarla pratiğe dönüştürüldü.

ÖĞRENCİLERİMİZİN YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERDEN FAYDALANMALARINI ÖNEMSİYORUZ

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, İnegöl Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi işbirliği ile düzenlenen “İnegöl Lise Öğrencileri Eğitim Zirvesi” ile yenilikçi teknolojilerde öğrencilerin farkındalığının arttırılması, bu teknolojilerin getirdiği köklü değişikliklere uyum sağlamaları ve bu teknolojilerin beslediği küresel ölçekte yaşanmakta olan dönüşümlerden faydalanmalarını amaçladıklarını ifade etti.

ZİRVE SONUNDA KATILIM BELGELERİ DAĞITILDI

Ülkemizde millî teknolojilerin geliştirilmesi ile kritik öneme sahip alanlarda bilgi birikimi ve gerekli insan kaynağının sağlanması konularında öne çıkan Eğitim Zirvesinin son kısmında öğrencilerin katılım belgeleri dağıtılarak fotoğraf çekimi yapıldı.

FAHRETTİN ENİŞ