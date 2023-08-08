83 ülkeden 387 öğrenci katıldığı, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 53. Uluslararası Fizik Olimpiyatı’nda (IPhO) Bahçeşehir Koleji’nin Kemerburgaz ve Gebze kampüslerindeki Fen ve Teknoloji liselerinde okuyan dört öğrenci aldıkları madalyalarla Türkiye’yi gururlandırdı.

TÜBİTAK 2022 Bilim Olimpiyatları Programı çerçevesinde oluşturulan beş kişilik milli takımda Bahçeşehir Koleji’nden bu yıl dört öğrenci yer aldı. Olimpiyatlarda yapılan değerlendirmeler sonucunda Bahçeşehir Koleji Kemerburgaz Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi’nden Emir Akdağ altın madalya alırken aynı okuldan Kaan Dere ve Mehmet Anıl İşkesen gümüş madalya kazandı. Bronz madalyanın sahibi ise Bahçeşehir Koleji Gebze Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi’nden Arda Ünver oldu. Madalyayla ülkeye dönen gençler, Türkiye’de üniversite sınavına girdiklerinde sınavsız yerleşme hakkını da elde etti. Altın madalyalı Emir Akdağ geçen seneki Olimpiyatlar’da gümüş, Mehmet Anıl İşkesen ise bronz madalya kazanmıştı. Bu yıl da başarılarını sürdürdüler.

“Kendimi geliştirmek için olimpiyatlara katıldım”

Olimpiyatlardan altın madalya ile dönerek hem okuluna hem ailesine büyük gurur yaşatan 19 yaşındaki Emir Akdağ, “Yaklaşık iki yıl önce IPhO takımına ilk kez seçildiğimde de çok mutlu olmuştum. Aldığım ödül doğru yolda olduğumu gösterdi.” dedi. Ödüle giden yolun, doğru bir fizik anlayışı geliştirmekten geçtiğini belirten Akdağ, “Metotları öğrenmenin yanı sıra metotların nasıl oluştuğunu da düşünmeyi içeren bir çalışma yöntemi yarar sağlıyor” diye konuştu. “Bu süreçte okulumuzdaki Fizik Olimpiyatları Direktörü ve aynı zamanda bize tüm konuları öğreten Recep Dimitrov hocamdan destek aldım. Üst dönemdeki öğrenciler, soru çözme ya da konu anlatımında çok yardımcı oldu” diyen Akdağ, üniversitede fizik okumak istediği için olimpiyatlara katıldığını, kendisini bu alanda geliştirmek istediğini belirtti.

“Ülkemi temsil etmek gurur verici”

Gümüş madalya alan öğrencilerden Mehmet Anıl İşkesen (19) ise olimpiyatlarda geçen yıl da bronz madalya aldığını belirterek, “Hedefim her geçen yıl yükselmek. Bu yıl gümüş madalya almak, kendi gelişimimi görmek açısından benim için önemliydi. Çok mutlu oldum. Ülkemi temsil etmek de gurur verici. Prof. Dr. Recep Dimitrov hocamız başta olmak üzere bu süreçte bize destek veren okuluma ve sunduğu imkanlardan ötürü TÜBİTAK’a teşekkür ediyorum. Ailemin desteği de çok önemliydi. Varlıklarını her zaman yanımda hissettim. Bundan sonrası için hayalim, üniversitede fizik ve matematik okumak. Sonrasında da yüksek lisans ve doktora için yurtdışında ekonomi ve finans alanına yönelmek istiyorum” dedi.

“Beş yıllık emeğimin karşılığı”

Kaan Dere de (19) bir diğer gümüş madalyanın sahibi. Beş yıllık bir çalışma ve emeğin sonucunda bu madalyayı aldığını söyleyen Dere, “Çok çalıştım ve hiç vazgeçmedim. Emeklerimin karşılığını almışım gibi hissediyorum. Mutlu ve gururluyum” dedi. “Destekleri için hocam Prof. Dr. Recep Dimitrov’a, okuluma ve diğer hocalarıma teşekkür ederim” diyen Dere, “Amerika’daki bir üniversiteden kabulüm olduğu için eğitimime yurtdışında devam edeceğim. Fizik ve bilgisayarı bir araya getiren bir bölümde okuyup ilerlemek istiyorum.” dedi.

“Yıllarca uğraştım, meyvesini aldım”

Bronz madalya kazanan Arda Ünver (17) ise ödülü aldığında hem mutlu olduğunu hem de rahatladığını söyledi. Liseye başladığından beri bu olimpiyat için çalıştığını söyleyen Ünver, “Yıllarca verdiğim uğraşlar, sonunda meyvesini verdi” dedi. Bu süreçte ailesinin kendisine çok destek olduğunu, onların verdiği motivasyon sayesinde yola devam edebildiğini belirten Ünver, “Okulum da bana çalışma imkanları sağladı, bana dersler ayarladı. Bilmediğim, zorlandığım şeyleri soracak birilerini hep onlar sayesinde bulabildim. Ayrıca öğretmenlerim ve arkadaşlarım da beni hep destekledi” diye konuştu. Ünver, Amerika’da okuyup fizik alanında çalışmalar yapmak istediğini belirtirken, “Fizik, hayatıma çok şey kattı. Ben de fiziğe ufak da olsa bir katkıda bulunabilirsem ne mutlu bana” dedi.