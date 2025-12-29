Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda, Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğinde '20. Yılında Denetimli Serbestlik Sisteminin Tanınırlığı' konulu program düzenlendi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın moderatörlüğünü Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gül Karahan Çoban üstlendi. Programa Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programda, denetimli serbestlik sisteminin Türkiye'deki gelişim süreci, hukuki boyutu ve toplumsal katkıları farklı başlıklar altında ele alındı. Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun 'Türk Ceza Adalet Sistemine Genel Bir Bakış' başlıklı sunumunu gerçekleştirirken, Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürü Erkan Çolak 'Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20 Yıllık Serüvenini' anlattı. Etkinlikte ayrıca Prof. Dr. Yusuf Genç 'Denetimli Serbestlik Sisteminde Gönüllülük Hizmeti', Denetimli Serbestlik Uzmanı Sosyolog Resül Yıldız 'Denetimli Serbestlik Sisteminde Eğitim ve İyileştirme Uygulamaları' ve Denetimli Serbestlik Uzmanı Sosyal Hizmet Uzmanı Gülçin Güvenç Cinoğlu ise 'Denetimli Serbestlik Sisteminin Bilecik'e Sunduğu Sosyal Fayda' başlıklı sunumlarıyla katılımcılara bilgi verdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, 'Üniversite olarak toplumsal faydayı önceleyen her çalışmayı önemsiyoruz. Denetimli serbestlik sistemi, bireyin topluma yeniden kazandırılmasında kritik bir rol üstleniyor. Bu tür programlarla hem öğrencilerimizin hem de toplumun farkındalığının artmasına katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz' dedi.

Soru-cevap bölümünün ardından program sona erdi.