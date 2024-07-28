Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde geleceğin şampiyon pedallarını keşfediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde bisiklet farkındalığını arttırmaya yönelik yürüttüğü sosyal projelerin yanında geleceğin bisikletçilerini de kendi bünyesinde kurduğu altyapıda yetiştiriyor.

Bu kapsamda Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde 82 çocuk, profesyonel eğitimle ulusal ve uluslararası organizasyonlarda şehrimizi temsil etmek için adım adım geleceğe hazırlanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet Takımı Altyapı sporcuları U12 – U15 – U17 kategorilerinde her gün birbirinden zorlu antrenmanlara çıkıyor.

Hafta içi sabah saatlerinde başlayan eğitimler Büyükşehir’in uzman kadrosuyla yapılıyor. Zorlu eğitimlerle 39’u lisanslı olmak üzere 82 bisikletçi, bisiklet takımının altyapısını Türkiye ve dünya çapında her geçen gün üst seviyelere taşıyor.

Sakarya Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Bisiklet Şehri Sakarya’da çocuk ve gençlerimizi erken yaşta bisiklet sporuyla tanıştırıyoruz. Ulusal ve uluslararası birçok turnuvada şehrimizi önemli başarılar kazandıran Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet Takımı’na yeni sporcular kazandırmak istiyoruz. Onları bu spora tutkusunu artırıp, zihinsel ve fiziksel olarak geleceğe hazırlıyoruz” denildi.