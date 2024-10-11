Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi ile BEBKA arasında Siber Vatan Programı İş Birliği Protokolü imzalandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi iş birliğiyle yürütülen bu program, siber güvenlik alanında uzmanlaşmak isteyen gençler için önemli bir fırsat sunuyor. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusunda siber güvenliğin güçlendirilmesi ve nitelikli insan kaynağının oluşturulması öncelikler arasında yer alıyor.

BEBKA’nın Bursa’da başlatacağı program, öğrencilere web güvenliği, zararlı yazılım analizi, tersine mühendislik, siber tehdit istihbaratı ve güvenlik operasyon merkezi gibi alanlarda uzmanlaşma imkanı sunan beş bileşenden oluşuyor: Teknik Eğitim, Siber Vatan Bootcamp, Siber Vatan Teamscamp, Takım Çalışmaları ve Siber Vatan Vizyon Buluşmaları.

Yaklaşık 8 ay süren teknik eğitimleri tamamlayan öğrenciler, ödevler ve sınavlarla değerlendirilecek. Başarılı olanlar Bootcamp programına katılacak, ardından bu programda da başarı gösterenler Siber Vatan Takımları'na seçilerek çeşitli firmalarda staj yapma fırsatı bulacak.

Teamscamp’ler sayesinde öğrenciler, girişimcilik eğitimleri alarak yeni projeler geliştirme fırsatı bulacak. Usta-çırak buluşmaları, takım çalışmaları, sektörel projeler, konferanslar ve siber güvenlik tatbikatları gibi etkinlikler de düzenlenecek.

Program kapsamında öğrenciler, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi gibi önemli kurumlarla iş birliği yaparak sektörel deneyim kazanacaklar. Eğitimler sonucunda, katılımcılar ulusal ve uluslararası etkinliklerde yer alarak bilgi ve becerilerini geliştirme şansı elde edecek.

BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, siber güvenliğin modern dünyanın en kritik unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Gençlerimizi bu alanda yetiştirerek ülkemizin dijital güvenliğini artırmak büyük önem taşıyor” dedi. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar da programın önemine dikkat çekerek, gençlerin siber güvenlik alanında donanımlı bir nesil olarak yetiştirileceğini ifade etti.

Kendilerini siber güvenlik alanında geliştirmek isteyen öğrenciler, 25 Ekim 2024 tarihine kadar BEBKA’nın internet sitesinden başvurularını yapabilecek. Başvurusu kabul edilen öğrenciler, 15 gün içinde çevrimiçi olarak eğitimlerini tamamlayacak, başarılı olanlar yüz yüze eğitim almaya hak kazanacak.