İstanbul Aydın Üniversitesi’nin PR ajans yöneticileriyle yaptığı araştırma, genç çalışanların yapay zekayı işlerini kolaylaştırmak ve yenilikçilik açısından kullandığını ancak yönetici kesimin yapay zekaya çekinceli yaklaştığını ortaya koydu.

Teknolojinin ilerlemesiyle yapay zekanın kullanımı hemen her sektörde tartışılıyor. Kimi sektörler uyum sağlayıp yapay zekayı aktif şekilde kullanırken bazı sektörler ise daha temkinli yaklaşıyor. Halkla ilişkiler uzmanları da yapay zekaya temkinli yaklaşan meslekler arasında yer alıyor. Her ne kadar genç çalışanlar yapay zekayı işlerini kolaylaştırmak ve yenilikçilik açısından kullansa da yönetici kesim çekinceli yaklaşıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi’nden İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gonca Yıldırım Öge ve ABMYO Pazarlama Programı Öğretim Görevlisi Meltem Koç Kaplan’ın yürüttüğü akademik çalışmada, Türkiye’de PR sektörünün yapay zekâya yaklaşımı kapsamlı biçimde ele alındı. Meslek kuruluşları Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) ve İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) üyesi 34 ajans yöneticisiyle yapılan görüşmelerde, ChatGPT, Copilot, Midjourney, Dall-e ve Gemini gibi belli başlı yapay zeka araçlarını kullanmayı tercih eden PR profesyonelleri, genel olarak yapay zeka araçlarına veri güvenliği nedeniyle endişeli ve şüpheli yaklaşım sergiliyor.

Kolaylaştırıcı asistan

Araştırmaya göre Türkiye’deki PR ajansları, yapay zeka kullanımında reklam sektörünün gerisinde kalmış durumda. Ajanslar yapay zekâ (AI) teknolojilerini içerik üretimi, analiz ve kriz yönetimi gibi pek çok alanda aktif olarak kullanıyor. Katılımcıların çoğu, yapay zekâyı ‘rutin işleri kolaylaştıran bir asistan’ olarak tanımlarken, metin yazımı, medya takibi, sunum hazırlama, çeviri ve içerik önerisi gibi işlemlerde zaman ve maliyet tasarrufu sağladığı vurgulanıyor. Çalışmada yer alan 17 ajans yöneticisi de bu kapsamda, yapay zeka araçlarını iş akışlarına dahil etmeyi hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca sektörde daha fazla AI ve dijital iletişim teknolojisine sahip yeteneklere ihtiyaç duyulduğu, yeni gelen gençlerin kendilerini bu konuda eğitmeleri gerektiği belirtiliyor.

Veri güvenliği kaygısı

Ancak araştırmaya göre, sektörde yapay zekaya temkinli yaklaşan bir kesim de hiç azımsanmayacak kadar yüksek. Yöneticilerin yaş ortalamasının yüksek olması, teknolojik gelişmelere karşı mesafeli durulmasına yol açarken, markalara karşı duyulan sorumluluk, yapay zekanın etik sınırları, veri güvenliği ve içeriklerin özgün olmaması da en çok dile getirilen kaygıların başında geliyor. Ayrıca şirketlerin sık sık yaşadığı kriz durumlarında krizin yönetimi konusunda da yapay zekaya güven sınırlı seviyede kalıyor. Araştırmada fikir beyan eden PR uzmanlarının ortaklaştıkları konu ise insanın yaratıcılığının eşsiz olması ve yapay zekanın buna henüz ulaşamaması oldu. Uzmanlara göre, insan ruhu, fikirleri, duyguları ve yenilikçilik ile eşsizdir ve PR’da insan hep olacaktır. Hatta bir uzman bunu şu sözlerle ifade etti: "Bizim işimiz kültürel, sosyolojik, psikolojik temele dayandığı için yapay zekanın onu algılaması, analiz edip kültür odaklı bir cevap vermesi mümkün değil" şeklinde görüş belirtti.