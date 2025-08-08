KOCAELİ (İHA) – Türkiye’nin gelişen teknolojisine hem zaman hem de maliyet açısından avantaj sağlayan 3D yazıcı teknolojileri, hızla yaygınlaşıyor. Eğitimden sanayiye birçok alanda kullanılan teknoloji, üretim süreçlerine katkı sunuyor.

Dünyada üretim ve tasarım süreçlerini yeniden şekillendiren 3D yazıcı teknolojileri, Türkiye’de de son yıllarda ivme kazanıyor. Sağlık, otomotiv, inşaat ve eğitim gibi farklı sektörlerde kullanılan bu teknoloji, maliyet ve zaman avantajı sağlayarak üretim süreçlerine katkı sunuyor. 2017 yılından bu yana sektörde faaliyet gösterdiklerini belirten MetaTechTR yetkilileri, bireysel kullanıcılardan büyük sanayi kuruluşlarına kadar geniş bir kitlenin bu teknolojiyi benimsediğini gözlemlediklerini, özellikle Ar-Ge merkezleri ve eğitim kurumlarının ilgisinin de sektörün geleceği açısından son derece umut verici olduğunu belirtti. Uzmanlara göre, 3D yazıcı teknolojilerinin yaygınlaşması, Türkiye’nin üretim kapasitesini artırırken, yerli üreticilerin uluslararası rekabet gücünü de güçlendirecek.

Yerli üretim global pazara açılıyor

3D yazıcı teknolojilerinin kritik bileşenlerinden biri olan filament üretiminde Türkiye, yerli üretim kapasitesiyle öne çıkıyor. MetaTechTR Kurucusu Enes Tahiroğlu, yerli üretimin stratejik önemine dikkat çekerek, "Dünya standartlarında geliştirdiğimiz filamentlerle hem iç pazara katkı sağlıyor hem de Türkiye’nin ihracat potansiyelini artırıyoruz. Bu alan, teknolojik bağımsızlığımız için stratejik önem taşıyor" dedi.

"Üretkenlik ve problem çözme becerilerini geliştiriyor"

Üniversiteler ve meslek liseleri, 3D yazıcı laboratuvarları kurarak öğrencilerine teoriden pratiğe uzanan yenilikçi bir eğitim modeli sunduğunu belirten Tahiroğlu, "3D yazıcı teknolojileri yalnızca üretim süreçlerini değil, öğrenme metodolojilerini de dönüştürüyor. Öğrencilerin hayal ettiklerini somut ürünlere dönüştürebilmesi, üretkenlik ve problem çözme becerilerini geliştiriyor" diye konuştu.