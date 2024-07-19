Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, cuma namazı sonrası binlerce kişiye aşure ikram etti. Başkan Yıldırım, “Herkese afiyet olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

Muharrem ayının gelmesiyle ilçede aşure ikramlarını sürdüren Ümraniye Belediyesi bu kez ise 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Mehteran takımının gösterisiyle başlayan program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Daha sonra kazanların başına geçen Başkan İsmet Yıldırım kendi elleriyle vatandaşlara aşure ikram etti. Başkan Yıldırım, “Muharrem ayı çok mübarek bir ay. Bu ayda çok önemli hadiseler olmuştur. Muharrem ayı Ramazan ayından sonra en kıymetli aydır. Muharrem ayında tabi önemli hadiselerin yanında bir de aşure geleneği vardır. Bizim coğrafyamızda aşure ayı olarak geçer. Bizde geleneğimizi devam ettirelim diye Ümraniye Belediyesi olarak aşure ikramlarınızı sürdürüyoruz. Her sene 40-50 bin kişiye ikram ediyorduk bu sene hedefimiz 65 bin insanımıza dağıtmak. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Herkese şimdiden afiyet olsun. Nice güzel günlerde bir arada buluşmak dileğiyle” dedi.