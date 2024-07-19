Ataşehir’de tek katlı bir evde tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, tek katlı evin çatısı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, İstanbul Ataşehir İlçesi, Ferhatpaşa Mahallesi 14’üncü sokak üzerinde saat 15.50 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, tek katlı evde izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın bir anda büyüyerek tüm çatıyı sardı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte evin altındaki trafo patladı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, dumanlardan etkilenen bir kişi kurtarıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saat süren çalışmanın ardından söndürdü. Dumandan etkilenen ve parmağında kanama olan bir kişi sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Çevredeki vatandaşlardan İbrahim Kara, "Yukarıda izolasyon yapıyorlardı. Şalamanın ateşi içerideki yanıcı maddeler alevlendiği için yangın çıkmıştır. Usta onu fark edememiştir" dedi.