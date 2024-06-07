Beyoğlu Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Sünnet Şöleni, bu yıl İstanbul Boğazı’nda gerçekleşti. Şölene katılan çocuklar gönüllerince eğlendi, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Beyoğlu Sünnet Şöleni’ İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirildi. Sünnet olacak çocuklar ve aileleri Kasımpaşa İskelesinden kalkan gemi ile İstanbul Boğazına açılarak eşsiz deniz manzarasında hep birlikte yemek yedi. Geleneksel Sünnet Şöleni’ne katılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney miniklere hediyeler verdi. İstanbul Boğazı’nda devam eden şölende çocuklar palyaço gösterileri, yüz boyama ve dans etkinlikleri gibi birbirinden eğlenceli etkinliklerle doyasıya eğlendi. Sonrasında aileler kendilerine verilen cerrahi işlem kartı ile anlaşmalı hastanelere giderek çocuklarını sünnet ettirebilecekler.

Şölende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney; ”Bugün çocuklarımızla bir aradayız. Beyoğlu’nda düğün kıymetlidir, cenazelerde birlik olmak kıymetlidir. Biz de erkek çocuklarımızın hayatının bir dönüm noktası olan sünnet şölenini hep birlikte yaşayalım istedik. Buraya katılan ailelere ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın ilerleyen yaşlarında dönüp baktıklarında mutlu bir hatıra olarak kalsın ve ilerleyen yaşlarında sünnetim nasıldı dediğinde güzel fotoğraflarla hatırlasınlar diye yani hayatlarında güzel bir hatıra bırakmak için çabaladık. Ben buraya katılan bütün çocuklarımızın Allah damatlığını da göstersin diyorum. En kötü günlerimiz böyle olsun ve hep birlikte daha nice güzel günlere diyorum” şeklinde konuştu.