Esenler Belediyesi Sanat Evi tarafından ‘ESEV Sanat Festivali’ sergisi düzenlendi. Sergiye, 14 farklı branştan 159 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Esenler Belediyesi 6.ESEV Sanat Festivali kapsamında ‘Geleneksel Sanatlar ve El Sanatları Yıl Sonu Karma Sergisi’ Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde kapılarını sanatseverler için açtı. 30 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek olan sergide her yaştan öğrencinin bir dönem boyunca hazırladığı 159 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu’da sergiye katıldı. Göksu eserleri inceleyerek eserler hakkında bilgiler aldı.

“Bu sene 4300 mezunumuz var”

Sergi hakkında konuşan Göksu, “El emeği göz nuru alın teri her şeyi bir arada gördüğümüz, gayret ile estetiğin birleştiği bütünleştiği yer. Bu sene 4300 mezunumuz var onların her birinin farklı alanlarda eserleri var. Resimden teşbihe fotoğraftan çiniye kadar sanatın ortaya çıktığı önemli bir görsel şölen oldu” şeklinde konuştu.

“Filistin’deki bu zulme karşı bizde fırçamızla destek olmaya, ses vermeye çalıştık”

ESEV’de hüsn-i hat ve resim branşında eğitim veren Ebrar Ebru Yılmaz ise “Yaklaşık 14 branşa ait eserlerimiz var. 159’a yakın eserimiz bulunmakta. Ben resimlerimde daha çok Kudüs teması üzerinde ilerledim. Yağlı boya, sulu boya ve karakalem. Öğrencilerle birlikte bu şekilde eserler vermeye çalıştık. Hüsn-i hatta da buna yakın ayetler çalışmaya çalıştık. İnşallah Filistin’deki bu zulme karşı bizde fırçamızla destek olmaya, ses vermeye çalıştık. Elimizden ve gönlümüzden geldiğince oradaki kardeşlerimizin her daim yanındayız. Esenler Belediyesi’ne de bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Bize her konuda destek verdiler ve her yıl yüzlerce öğrenci mezun etmekteyiz. Bende aynı zamanda burada eğitim aldım daha sonra güzel sanatlar mezunu oldum. Burası hem öğrenci yetiştiriyor sonrasında eğitmen de olabiliyorsunuz” dedi

ESEV’de resim öğretmeni olan Elif Bilgin’de ilk sergisinin olduğunu belirterek, “Bu ilk sergimiz. Çok başarılı geçti birçok farklı branştan eserlerimiz vardı. Güzel bir sergi oldu çok sevinçliyiz öğrencilerimiz adına” dedi.