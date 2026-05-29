TÜRSAB tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği Komisyonu’nun 2025 yılı Schengen vize verilerini paylaştığı belirtildi. Açıklanan istatistiklere göre, Schengen ülkelerine yapılan vize başvuruları 11 milyon 934 bin 106’ya yükselirken, ret oranı yüzde 14,8 oldu.

Türkiye ise 1 milyon 268 bin 376 başvuruyla Çin’in ardından en fazla Schengen vizesi başvurusu yapan ikinci ülke konumunda yer aldı. Türkiye’den yapılan başvurularda ret oranı yüzde 14,6 olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2025'te Türkiye'den Schengen bölgesine yönelik vize randevularında yüzde 8 oranında artış kaydedildiğini ancak bu yükselişe rağmen seyahat acentelerinin yoğun tur programları düzenlediği İtalya ve Fransa gibi ülkelere yapılan vize başvuru sayılarında gerileme yaşandığını aktardı.

Bağlıkaya, AB Komisyonu’nun 2025 verilerine göre İtalya’ya vize başvurusu yapabilen Türk vatandaşlarının sayısının önceki yıla kıyasla yüzde 32,3 azaldığını belirtti. Fransa’ya yapılan başvurularda ise yaklaşık yüzde 6’lık düşüş yaşandığını ifade etti.

Açıklanan verilerde randevu alabilenlerin sayısına yer verildiğini, randevu bulamayanların sayısının ise bilinmediğine işaret eden Bağlıkaya, "Ancak bir önceki yıla göre yaşanan düşüş dahi bize randevu bulamayan vatandaşlarımızın sayısı konusunda önemli bir fikir veriyor. Biz vize kotalarının artırılmasını beklerken daha da kısıldığı görülüyor" ifadelerini kullandı.

İtalya ve Fransa'nın tur programları içinde önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, vize kotalarındaki düşüşün seyahat acentelerinin iş hacminde önemli oranda gerilemeye neden olduğunun altını çizdi.

"Bu duruma bir dur denilmeli"

Bağlıkaya, vize randevusu nedeniyle yaşanan sıkıntıların birçok farklı sorunu da beraberinde getirdiğini belirterek, şunları kaydetti: "Avrupa Komisyonu verileri bizi haklı çıkarttı. İtalya'ya vize başvurusu yapabilen vatandaşlarımızın sayısı yüzde 32,3 oranında geriledi. Fransa'ya başvuru sayısı da yüzde 6'ya yakın oranda azaldı. Bu düşüşler vatandaşlarımızın vize randevusu bulamadığının en açık göstergesi. Mevcut uygulamalar nedeniyle vatandaşlarımız henüz vize başvurusuna dahi imkan bulamadan sistemin dışında kalıyorlar. Sınırlı sayıda ve zamansız şekilde açılan randevular da botlar aracılığıyla bloke ediliyor. Gece yarısı, bayram sabahı, pazar günü randevular açılıyor. Sonrasında bu randevular 300, 500, hatta acil durumlarda bin Euro'ya kadar çıkan fiyatlarla satılıyor. Bu duruma bir 'dur' denilmeli."