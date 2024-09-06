Bursa Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği Gemlik Belediyesi çalışanlarına, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda Afet Bilinci Eğitimi gerçekleştirdi.

Bursa Mag-Der Eğitim Grubu sorumlusu eğitmen Selda Aydın’ın sunumuyla gerçekleşen eğitimde "Bilgilen, Planla, Hazırlan" sloganı çerçevesinde üç temel başlık altında afet bilinci konusu gündeme taşındı. Eğitim süresi boyunca afet öncesi hazırlık süreci ve tedbirleri, afet sırasındaki doğru davranışlar ve afet sonrası çalışmaları hakkında detaylı bilgiler veren Selda Aydın risk, tehlike ve afet kavramları ile muhtemel afetlerin etkileri, deprem ve depremlerin oluşumu, yaşanılan bölgenin depremselliği gibi konular ile başladığı eğitimini muhtemel depremlerin etkilerini en aza indirebilmek adına neler yapılabileceği konularını tartışarak sürdürdü.

Depreme her daim hazırlıklı olmanın önemini belirten Aydın, bu hazırlıklar çerçevesinde yaşam alanlarındaki risklerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması, afete dirençli yapıların tespiti ve sigorta yaptırmanın önemi, afet ve acil durum aile planı ve çantası hazırlanması, toplanma ve barınma alanlarının tespiti gibi konulara değindi.

Deprem sırasında gösterilecek en doğru davranış şekli olan "Çök-Kapan-Tutun" pozisyonunu uygulamalı olarak dinleyicilere gösteren Selda Aydın bu pozisyonun ev dışında herhangi bir açık alanda, sinemada, hastanede, araçta nasıl gerçekleştirilebileceğini de ayrı ayrı dile getirdi.

Eğitim sonrasında dinleyicilerden gelen soruları cevaplayan Bursa Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği İl Başkanı Yusuf Yumru bir şehrin güven içerisinde yaşamasının o şehrin belediyesinin alacağı önlemlerle mümkün olduğunu belirterek eğitimi noktaladı.