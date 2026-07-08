Dönemin MHP Gemlik İlçe Başkanı Osman Durdu, yaptığı açıklamada Yargıtay’ın son kararıyla birlikte yaklaşık 750 milyon lira değerindeki kamu varlığının belediye mülkiyetine kazandırıldığını duyurdu. Durdu, "Geçmişte alınan encümen kararları iptal edildi, usulsüz tesciller kaldırıldı ve taşınmazlar yeniden belediye adına tescil edildi" dedi.





60 dönümlük arazi geri kazanıldı

Özel firmalar adına kayıtlı bulunan 18 bin 500 metrekarelik depolama imarlı arsa ile ilgili davanın da Yargıtay tarafından karara bağlandığını aktaran Durdu, yüksek mahkemenin yerel mahkemenin verdiği tescil iptali ve belediye adına tescil kararını onadığını ifade etti. Böylece toplamda 60 dönümlük depolama imarlı arazinin tamamı yeniden Gemlik Belediyesi mülkiyetine geçti.