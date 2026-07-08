Olay, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir döner dükkanında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, iş yerinin baca kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bacadan yükselen yoğun dumanı fark eden iş yeri çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine İnegöl İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, baca yangınına müdahale ederek alevlerin iş yerine sıçramasını önledi.

Yangın kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İş yerinde ise maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.