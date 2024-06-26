Gemlik Kent Konseyi Başkan adayı Ahmet Arslan, Gemlik Kent Konseyi delegeleri ile kahvaltıda buluştu.

Cumartesi günü yapılacak olan Gemlik Kent Konseyi olağan seçimi için Gemlik Kent Konseyi Başkan adayı Ahmet Arslan delegelerle kahvaltıda buluştu. Seçim öncesinde delegelere kent konseyinin işlevlerini anlatan Gemlik Kent Konseyi Başkan Adayı Ahmet Aslan yapılacak projeler ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Aslan, “Yaptığımız her işte ortak akılla hareket ederek şeffaf ve hesap verilebilir olacağız. Şehrimizin daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve katılımcı bir hale gelmesi için hep birlikte çalışmanın zamanı geldiğine inanıyorum. Kent konseylerinin sadece sosyal faaliyetlerin yürütüldüğü yerler olmamalı. Marmara’nın incisi zeytinin ve Togg’un başkenti Gemlik ilçemiz, her geçen gün büyüyen ve gelişen bir şehir. Bu gelişim sürecinde, toplumsal katılımın ve birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Kent Konseyi, bu anlamda, vatandaşların sesini duyurabileceği, sorunlarını söyleyebileceği ve çözüm yolları üretebileceği önemli bir platformdur. Bu platformda çalışma arkadaşlarımızla birlikte sizlere hizmet edebilmek, kentimizin geleceğine katkı sunabilmek bizler için büyük bir onur olacaktır” dedi.

Muhtarların, özel bireylerin, derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının, çocukların, gençlerin, yaşlıların, spor kulüplerinin, esnafın ve çiftçilerin sorunlarını, kültür ve sanatın eksik yönlerini bildiklerini ifade eden Başkan Adayı Aslan, “Kentimizin sorunları karşısında çözüm yolları için uzman arkadaşlarımızdan ve kentin dinamiklerinden oluşan çalışma grupları oluşturacağız. Mahalle birlikleri kuracağız. Kent Konseyi bünyesinde bulunan meclislerin daha etkin olabilmeleri için kendi karar mekanizmalarını aktif edeceğiz. Kent Konseyine değer katmış büyüklerimizi bizlere rehberlik etmesi için ayrı bir mecliste toplayacağız. Kent konseyi olarak tespitlerimizi yaptıktan sonra bunları Gemlik Belediyemize bir rapor halinde sunacağız. Kent konseyinde ortak akılla alacağımız kararları Belediye Başkanımız ve Meclis Üyelerimizle birlikte çözeceğiz. Seçimde pusulanız mavi olsun” şeklinde konuştu.