Doğa dostu malzemelerle yapılan yapısal düzenlemelerle çevreye zarar vermeden inşa süreci devam eden merkezin altyapı çalışmaları hızla ilerliyor. Zemin düzeltme ve yol açma çalışmalarının yanı sıra, 15 dönümlük ana alanın yanı sıra ormanla birleşen yaklaşık 25 dönümlük bir araziye de sokak hayvanları için geniş bir alan oluşturulması planlanıyor.

Yeni merkezde, sokak hayvanlarının bakımı için ideal bir ortam oluşturulmasının yanı sıra, ziyaretçilerin de bu hayvanlarla ve doğayla iç içe vakit geçirebileceği bir kafeterya da bulunacak. Bu yenilikçi projeyle, Gemlik Belediyesi, hem sokak hayvanlarına hem de bölgedeki vatandaşlara değer katmayı hedefliyor.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, projeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Patili Canlar Rehabilitasyon Merkezi, sadece sokak hayvanlarına bir yuva sunmakla kalmayacak, aynı zamanda Gemlik’in doğasına ve halkına değer katacak önemli bir proje. Burada dostlarımızın refahını ve rahatlığını önemsiyoruz. Patili canlar, doğal yaşam olanağına sahip olacaklar. Hemşehrilerimiz, bu merkezde hayvanlarla vakit geçirerek doğayla iç içe olabilecekler. Projemiz, çevreye zarar vermeden sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturma amacını taşıyor. Gemlik halkının gurur duyacağı bir merkez ortaya çıkarmak için kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu projeyle, sadece sokak hayvanlarının hayatını iyileştirmeyi değil, aynı zamanda ilçemizdeki sosyal sorumluluğu da artırmayı hedefliyoruz" dedi.