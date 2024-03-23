Yeniden Refah Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği iftar daveti büyük ilgi gördü

Pırıltı Düğün Salonları’nda düzenlenen iftar organizasyonunda, en büyük salon misafirlere yetmeyince tesisin diğer salonları da devreye alınarak misafirler ağırlandı. Yaklaşık 3 bin 500 kişinin iştirak ettiği iftar davetinde vatandaşlar salonlara sığmadı, salonlara giremeden geri dönenler oldu.

İftar davetine Yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanı Murat Kolancı, ilk yönetim kurulu üyeleri, Memleket Partisi Gemlik Belediye Başkan Adayı Nazan Bozan, mesleki kuruluşların temsilcileri, oda, borsa ve kooperatif başkan ve yöneticileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar, muhtar adayları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Salona meşaleler ve sloganlar eşliğinde kortej halinde yürüyerek gelen Yeniden Refah Partisi Gemlik Belediye Başkan Adayı Gencay Yılmaz, salon girişinde alkışlarla karşılandı.

İftar organizasyonu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkanı Murat Kolancı bir konuşma yaptı. Konuşmasında salondaki kalabalıktan, 31 Mart tarihine kadar Gencay Yılmaz için çalışmak için söz alan Kolancı, Gencay Yılmaz’ı 1 Nisan sabahının Gemlik Belediye Başkanı olarak ilan etti.

Programda daha sonra söz alan Gencay Yılmaz ise tüm salonları hınca hınç dolduran misafirlere ayrı ayrı teşekkür etti. Gemlik için proje ve hizmetlerinin hazır olduğunu kaydeden Yılmaz, tecrübe ve bilgi ile Gemlik’i tepeden bakmayan ve kibirli olmayan bir yönetim tarzı ile yönetmek için göreve geleceklerini söyledi.

İftar programında partiye yeni üye olan kişilere rozetleri İl Başkanı Murat Kolancı, İlçe Başkanı Murat Sel ve Belediye Başkan adayı Gencay Yılmaz tarafından törenle takıldı. Rozet takma töreni esnasında partiye üye olan Gemlik Giresunlular Derneği Başkanı Muhsin Deş’in rozetini Gencay Yılmaz taktı. Bu esnada salonda büyük coşku yaşandı.

İftar daveti yapılan duanın ardından sona erdi.