İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMOSAB) B Etabı için yapılan fiyat planlamasının sanayicilerin yatırım olanaklarının çok üzerinde olduğunu belirterek itirazını dile getirdi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, İMOSAB B Etabında açılacak olan yeni yatırımlar alanları için yapılan fiyat planlamasına ilişkin itirazlarda bulundu.

“YATIRIM YAPMA KABİLİYETİNİ DÜŞÜRECEK”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Planlanma itibariyle Türkiye’de örneği bulunmayan ve şehrimiz için çok önemli bir yatırım merkezi olan Mobilya ve Ağaç İşleri ve İhtisas Organize Sanayi Bölgemizin genişleme alanı olan B Etabında planlamalar gerçekleştirilerek sanayicilerimize yeni yatırım alanları açıldı. Bunun akabinde fiyat planlanması gerekliydi. İMOSAB Müteşebbis Heyetinin aldığı karar çerçevesinde de fiyatlar belirlendi. Ancak bu fiyatların küçük, orta ve büyük ölçek fark etmeksizin sanayicimizin yatırım yapabilmesine olanak sağlamayacak yükseklikte olduğu kanaatindeyiz. Bu kanaatimizi de müteşebbis heyet toplantımızda dile getirerek bu rakamların sanayicimize yüksek geleceğini, yatırım yapma kabiliyetinin düşeceğini belirttik. Buna rağmen fiyatlar kabul edildi. İtirazımızı kamuoyu önünde yinelemek istiyoruz. Belirlenen fiyatlar hayatın şartları ve yatırım maliyetleri doğrultusunda planlanmış olabilir ancak şu bir gerçek ki mevcut konjonktürde sanayicimizin daha doğru yatırımlar yapabilmeleri ve bu yatırımlar sonucu zarar görmemeleri için bu fiyatı yüksek bulduğumuzu belirtiyoruz. Müteşebbis heyetimizde bu itirazımızı yüksek sesle dillendirdik ama nihayetinde heyette oylama usulü bir karar verildi. Bu fiyatlar, sanayicimizin yatırım yapabilme olanaklarının üzerinde rakamlar" dedi.

Haber merkezi