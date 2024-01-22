Globalleşen dünyada çağın gerektirdiği vizyoner iş insanı ruhu ve bakış açısına sahip gençlerin yetişebilmeleri gayesiyle hareket eden Genç MÜSİAD, 8 Şubat’ta gerçekleştireceği Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK) ile birlikte kolektif bilinç ruhunu bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi destekleri ve Genç MÜSİAD ev sahipliğinde düzenlenecek olan UGİK, Global Harmony ana temasının taşıyıcıları olan; “Simplicity”, “Harmony” ve “Opportunity” başlıkları ile günümüz iş dünyasına önemli bir perspektif sunacak.

UGİK 2024'ün Türkiye'nin 2. yüzyılının ilk genç iş insanları buluşması olma özelliğine vurgu yapan Genç MÜSİAD İnegöl Başkanı Enes Malik Ubuz, kongrenin ana teması olan "Global Harmony"yi şu şekilde açıkladı: “Jeopolitik konum, iklim, bölgesel savaşlar, pandemi ve ekonomik zorluklar gibi kavramlar ile; okuması, anlaması, beraber çalışması ve de ticaret yapması daha zor bir dünya üzerinde yaşıyoruz. “Global Harmony” (Küresel Ahenk) kavramını kendimize ana tema olarak seçme sebebimiz ise; bu karışıklık içerisinde, Türkiye olarak 2. yüzyılımızda “Türkiye Yüzyılı” söylemini de içinde barındıran, dokunduğumuz tüm alanlarda küresel ahengi sağlama mirası ve de yeteneğine sahip olmamızdır.”