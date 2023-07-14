Henüz 20 yaşında olan genç kadın babasının pitbull köpeğinin saldırısının ardından geçirdiği ameliyat sonrası herkesi hayrete düşüren bir durumla karşılıyor. Peki, genç kadının yaşadığı herkesi hayrete düşürecek olay neydi?

BABASININ KÖPEĞİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Trinity Rowles, bir akşam üstü ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan babasının yanından kendi evine dönmek için yola çıkmıştı. Arabasına yöneldiği anda babasının uzun yıllardır beslediği pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpek Rowles'ın dakikalarca yerde sürükledi ve kolunu adeta bir halat gibi çevirdi. Her şeyin bir anda gerçekleştiği olayda Rowles'ın vücudunda ciddi yaralar meydana geldi. Kollarında, kulaklarında ve en önemlisi burnunda yaralar oluşan Rowles, çevredekilerin yardımıyla hızlıca hastaneye kaldırıldı. Genç kadının uğradığı saldırıda burnunun ucundaki deri kopmuştu. Doktorlar bu durumu çözmek için genç kadının kafa derisinden parçalar alarak burnundaki kopan bölgeye yapıştıracaklarını söylediler. Ancak işler pek de beklenildiği gibi ilerlemedi.

YAŞADIKLARINI TEK TEK ANLATTI

Yüzünde, kulaklarında ve kolunda ağır yaralar bulunan 20 yaşındaki Trinity Rowles'ın alnının üstünden ve kafa derisinden burnunun ucuna deri parçası yapıldı. Ancak kısa bir süre sonra burnunun ucunda hiç beklenmedik bir şey oldu ve bu bölgeden saç çıkmaya başladı. Sebebi ise kafasından alınan deri parçalarından ötürüydü. Üstelik burnundan çıkanlar tüy gibi değil gerçek birer saç teliydi ve burnundan sarkma derecesine gelecek kadar hızla büyüyordu. Trinity Rowles için yaşadıkları zaten zordu. Ancak geçirdiği ameliyattan sonra yüzünde meydana gelen değişimleri kabul etmek daha da zordu. Fakat Rowles, birçokları için korkunç sayılabilecek bu sıra dışı durumu eğlenceye çevirmeye karar verdi. Bir gün bütün başına gelenleri sosyal medya hesabında tek tek anlattı. Hatta bütün bunları burnunun fotoğraflarını da paylaşarak yaptı. Genç kadın kısa zamanda büyük bir fenomene dönüştü.

'ÇOK DAHA KÖTÜSÜ OLABİLİRDİ'

Trinity Rowles, şimdilerde yaşadıklarıyla barışmış bir şekilde olacağı diğer ameliyatları bekliyor ve daha kötüsünü yaşamadığı için mutlu olduğunu söylüyor. Olaydan sonra kendine geldiği bir anda tek tek olay anını anlatan Trinity Rowles, "Ölüme yakın bir deneyime sahip olmak hayata bakış açımı değiştirdi ve hâlâ burada olduğum için gerçekten minnettarım, çünkü çok daha kötüsü olabilirdi" dedi.

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