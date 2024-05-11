Bursa'nın İnegöl ilçesinde genç kız ilaç içerek intihara kalkıştı.

Edinilen bilgiye göre Huzur Mahallesinde ikamet eden A. A. (24) psikolojik sorunları nedeniyle canına kıymak istedi. Odasındaki bir kutu ilacı içen genç kız intihara kalkıştı. Kızının odasına giren annesi kızının yarı baygın halini görünce durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç kız ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ