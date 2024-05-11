Bursa’da Anneler Günü öncesi çiçekçilerin yoğun mesaisi başladı. Birçok farklı çeşit ve konseptte ürünlerini hazırlayan çiçekçiler bu yıl Anneler Günü’nde sık tercih edilen saksı çiçeklerinin 200 ila bin lira arasında seyrettiğini söyledi.

Bursa’da çiçekçiler bir hafta öncesinden Anneler Günü hazırlıklarını tamamladı. Anneler Günü’nde çok sık tercih edilen bahar çiçekleri 200 lira ile bin lira arasında seyredecek. Buketler ise 350 ila 500 lira arasında satış fiyatı ile tezgahları süsleyecek. Bahar çiçeklerinin üretim maliyetinin kış aylarına göre daha düşük olduğunu belirten çiçekçiler bu yıl Anneler Günü’nden beklentilerinin geçtiğimiz yıla göre daha yüksek olduğunu ifade ettiler.

Rengarenk görünümleri ile bahar çiçekleri tezgahları süsledi

Anneler Günü’nün bahar aylarında kutlanması sebebiyle genellikle saksı çiçeklerinin tercih edildiğini kaydeden Mesut Tok, “Evli olanların 2 annesi, bekarların 1 annesi var. Anneler Günü öncesi birkaç gün önceden bize sipariş verir. Günü geldiği zaman sabah 8’de dağıtıma başlıyoruz, herkesin evine çiçeğini ulaştırıyoruz. Her yıl biraz daha yoğunluk oluyor. Anneler Günü Sevgililer Günü’nden daha yoğun olur. Çiçekler de kış aylarına oranla daha hesaplı olur. Çünkü bahar ayında bağda, bahçede yetiştiği için maliyeti daha hesaplı olur. Anneler Günü’nde genellikle saksı çiçekleri tercih ediyor ama buket alanlar da oluyor. Eskiden her annenin evinde çiçek köşesi varken şimdilerde pek bakamıyorlar, herkesin bir yoğunluğu var. Mevsim çiçeğinin buketi 350 ila 500 lira arasında seyrediyor. Saksı çiçeklerinde ise 200 liradan bin liraya kadar fiyat aralığı var. Bahar çiçekleri daha çok tercih ediliyor, kasımpatı, ortanca, papatya en çok tercih edilen çiçekler arasında” şeklinde konuştu.