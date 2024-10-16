James Dyson Ödülü’nün genç mühendis ve tasarımcılar tarafından yapılan en iyi 20 icadı açıklandı. Bu yılın kısa listesinde kemoterapi hastaları için taşınabilir, pille çalışan bir kafa derisi soğutma cihazı ve parçalanmış ev tekstili atıklarından yapılmış ses yalıtım panelleri gibi icatlar yer alıyor.İSTANBUL (İGFA) - 2024 James Dyson Ödülü'nün ilk 20 listesi açıklandı ve dünyanın dört bir yanındaki genç mühendis ve tasarımcıların uluslararası finale doğru yolculuğu başladı. Listeden bir kişinin 13 Kasım'da Sir James Dyson tarafından uluslararası kazanan olarak ilan edileceği belirtilirken, icadının geliştirilmesi için 30 bin sterlinlik bir para ödülünün da sahibi olacağı belirtildi.

Yılın en iyi 20 icadı dünyanın en öncelik verilmesi gereken sorunlar ele alındı.

İrlanda'dan Olivia Humphreys, 2019 yılında annesi tedavi görürken kemoterapinin neden olduğu saç dökülmesinin bir kişi üzerinde yaratabileceği etkiye tanık olduktan sonra, taşınabilir bir kemoterapi sonrası kafa derisi soğutma cihazı olan Athena ile ilk 20 listesine girdi.

Kısa listeye kalan Peter projesinin İngiltere’deki mucidi Jonathan Fisher, giyilebilir biyomedikal cihazı, Parkinson hastası olarak yürüyüşünde tutukluk yaşayan babasının yaşam kalitesini artırmak için icat etti.

Güney Kore'den bir öğrenci ekibi, gelişmekte olan ülkelere yardımcı olmayı amaçlayan elektriksiz bir oksijen jeneratörü olan Oxynizer'ı icat etti.

Avusturya'nın kısa listeye giren projesi finGrip ise, el becerisi düşük kullanıcılar için uyarlanmış bir kateter sistemi geliştirdi.

Atık ve kirliliğin yönetilmesi konusunda da Avustralya'da genç mucit Sze Yek'in kız kardeşinin kullanılmayan ilkokul üniformasıyla yaptığı deneyler, parçalanmış ev tekstili atıklarından yapılan akustik bir panel olan Sorbet'e dönüştü.

Shane Kyi Hla Win ve Danial Sufiyan Bin Shaiful tarafından icat edilen Airxeed Radiosonde, radyosonde ile günlük hava ölçümlerini daha sürdürülebilir hale getirmek için düşen akçaağaç tohumlarından ilham alıyor.

Ödülün Uluslararası En İyi 20 listesini belirleyen 14 Dyson mühendisi İngiltere, Singapur, Malezya ve Filipinler'deki Dyson Ar-Ge merkezlerinde çalışıyor.

İşte en iyi 20 icat ve mucitleri

İcat Çözüm Mucit(ler) Ülke Air Ring 48

İnşaat işçilerini ısı kaynaklı stresten korumak için bir baret soğutma aksesuarı.

Yu To Mak, Ze Fu Jeff Li, Jing Hymn Joseph Wong

Hong Kong

Airxeed Radiosonde

Hava tahminini geliştirmek için hava ölçümünden sonra tekrar kullanılabilen sürdürülebilir bir radyosonde.

Shane Kyi Hla Win, Danial Sufiyan Bin Shaiful

Singapur

Athena

Taşınabilir bir kemoterapi sonrası kafa derisi soğutma cihazı.

Olivia Humphreys

İrlanda

Cap Snap

Güvenli kıvrımlı conta kapağı çıkarma ve ampul kırma için tıbbi bir alet.

Jack Pugh

Yeni Zelanda

Co-Jump

Ergonomik ve yapay zeka tabanlı bir inme sonrası rehabilitasyon eldiveni.

Li Yuanjing, Zhan Jing, Guan Shunzi, Yu Tianlin, Li Junkai, Qian Qingyun, Wei Yi

Çin

Concavix

Az gelişmiş ellere sahip kullanıcılar için uyarlanabilir bir bilgisayar faresi.

Jonathan Lopez Calderon, Raúl Hernandez, María de Lourdes Zaldívar Martínez

Meksika

DysphagiaDynamics

Taşınabilir, non-invaziv bir akıllı değerlendirme ve ev tabanlı rehabilitasyon sistemi.

Zhu Zhaopeng, He Qi

Çin

finGrip

El becerisi düşük veya tekerlekli sandalye kullanan kullanıcılar için bir kateter sistemi.

Philipp Niechoj

Avusturya

Flying ear pressure regulator

Uçak kalkışları ve inişleri sırasında kulak rahatsızlığını gideren basınç ayarlı bir ürün.

Yi-Shan Zheng, Wen-Yeh Hsaio-Lin

Tayvan

Mammosense

Meme kanseri taramaları sırasında konforu artırmak için bir mamografi sensörü.

Luke Goh

Singapur

Moii

Kistik Fibrozisli ergenler için bir Hava Yolu Temizleme Terapisi eğitim kiti.

Yuchen Lan

İsveç

OcularSky

Uygun fiyatlı, akıllı telefon tabanlı bir fundus kamera.

Houssam Hammoud, Mohammad Yaman Al Aref, Mohamad Hammoud, Mayar Jabouli, Wessam Shehieb

Birleşik Arap Emirlikleri

Oxynizer

Gelişmekte olan ülkeler için elektrikli olmayan bir oksijen jeneratörü.

Kyeongho Park, Jiwon Lee, Jiwon Kim, Yeohyun Jung, Seung-Jun Lee

Güney Kore

Peter

Yürüyüş donması yaşayan Parkinson Hastaları için giyilebilir bir biyomedikal cihaz.

Jonathan Fisher

Birleşik Krallık

PulpaTronics

Metal madenciliğini ortadan kaldırmak için sürdürülebilir bir RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) etiketi.

Adonis Christodoulou, Barna Soma Biro, Chloe So

Birleşik Krallık

Pyri

Biyolojik esinli ve biyolojik tabanlı bir erken orman yangını tespit sistemi

Richard Alexandre, Karina Gunadi, Blake Goodwyn, Tanghao Yu

Birleşik Krallık

Social Plast

Uygun fiyatlı bir plastik geri dönüşüm sistemi.

Johannes Kastner

Almanya

Sorbet

Parçalanmış tekstil atıklarından yapılmış bir akustik panel.

Sze Yek

Avustralya

TAILWIND

Hava akımı oluşturmak için tasarlanmış bir soğutma kaskı.

Youngki Kim, Jisu Kim, HyeonJun So, Seunghun Jeong

Güney Kore

The Reef

Su kütlelerindeki mavi-yeşil alg patlamasına karşı ekolojik bir filtre.

Anton Vervoort

Belçika

