Mahmut Asmalı, paylaşımında, “Merkezimizde, Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen Geleneksel Genç MÜSİAD İftarı’na katılarak, gençlerimizle bir araya geldik. Genç MÜSİAD’ımız bugün çok önemli bir boşluğu dolduruyor. Genç MÜSİAD sayesinde; teknoloji ve dijitalleşmenin odaklandığı, yeni girişimcilik yöntemlerinin ortaya çıktığı bir iş dünyasına hazırlanıyoruz. Aynı zamanda hayırda yarışan bir gençliği de hep birlikte izliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

İftar programının bu yılki teması, #ÜçLokmaBirSofra mottosuyla farklı anlamlar taşıdı.

Etkinlikte, tabakların bir bölümü deprem bölgesindeki kardeşlerimize, bir bölümü Filistin’deki mazlumlara ve bir bölümü ise salondaki misafirlere ayrıldı. Genç MÜSİAD, bu anlamlı hareketiyle takdir topladı.

Mahmut Asmalı, paylaşımında ayrıca programa katılım gösteren tüm gençlere, üyelere ve etkinliği düzenleyen Genç MÜSİAD Başkanı Muhammed Huzeyfe Güllüoğlu ile Yönetim Kurulu’na teşekkürlerini iletti.