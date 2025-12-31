İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar konserlerinde genç müzisyenler yeni yılda da sahne alacak.

İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar konserleri yeni yılda da genç müzisyenlere destek olmayı ve onlara sahne deneyimi sunmayı sürdürüyor.

2026'nın ilk konserinde, 12 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda Ege Gündüz (trombon) ve Doğa Karahan (viyolonsel) sahnede olacak. Gündüz'ün repertuvarında Eugène Bozza, Sven-David Sandström, Jean-Baptiste Galliard, Jean-Joseph Barat ve Arthur Pryor'un eserleri yer alırken; Karahan ise Niccolò Paganini, Claude Debussy ve Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin eserlerini seslendirecek.