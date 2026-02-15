Görüşmeler kapsamında, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim ve YÜTAM Müdürü Prof. Dr. Abdulkerim Karabulut eşliğinde YÜTAM’da incelemelerde bulunan TÜBİTAK BİLGEM Proje Yöneticisi Dr. Ömer Salihoğlu ve beraberindeki heyet ile iş birliği olanakları ve proje süreçleri değerlendirildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, iş birliğinin ileri teknoloji alanlarında üniversite-sanayi iş birliğini güçlendireceğini ve genç araştırmacılara yeni fırsatlar sunacağını ifade etti.