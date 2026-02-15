Geçen yıl mart ayında İstanbul’da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonları kapsamında gözaltına alınan iş insanı Erkan Kork’un mal varlıklarına tedbir uygulanmış, ardından sahibi olduğu Bank Pozitif’in yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmişti.

Bir süredir TMSF yönetiminde faaliyet gösteren bankanın, gelecek hafta yapılması planlanan ihale süreci sonunda yeni sahibine devredilmesi öngörülüyor.

Tahmini satış bedelinin 1 milyar 100 milyon TL

Bank Pozitif’in satışı için TMSF tarafından ekim ayında duyurulan ihale takvimi ilk etapta ertelenmiş, daha sonra 17 Şubat tarihi kesinleşmişti. İhaleyle birlikte bankanın devrine yönelik süreç iş dünyasında dikkatle izlenirken, belirlenen muhammen bedelin 1 milyar 100 milyon TL olduğu ifade edildi.

Bankaya talipli olan tarafların, başvurularını tamamlamaları ve 55 milyon TL'lik teminatı yatırmaları gerekiyor. Kapalı teklif usulüne uygun olarak verilen teklifler pazartesi gününe kadar TMSF’ye teslim edilecek; salı günü ise açık artırma ile ihale sonuçlanacak.