Gürkan, hastanedeki inşaat seviyesinin yüzde 98 düzeyinde olduğunu ve yeni yılda Bursa’nın en büyük acil servisine sahip hastanesinin hizmete girmesinin hedeflendiğini belirtti.

Çalışmalar yerinde incelendi‎

AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Ayhan Salman, Osman Mesten, Emel Gözükara Durmaz ve Mustafa Yavuz’un yanı sıra AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, İl Sağlık Müdürü Mustafa Çetin ve firma ortaklarından Mesut Tandoğan ile birlikte Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

97 dönüm alanda, 265 bin metrekarelik dev sağlık yatırımı

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Gürkan, hastanenin 97 dönümlük alan üzerine kurulduğunu ve toplamda 265 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olduğunu söyledi. Gürkan, hastanenin 1315 yatak kapasitesiyle Bursa’nın en büyük hastanelerinden biri olacağını ifade etti.

"Bursa’nın en büyük acil servisi olacak"

Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nin yaklaşık 10 bin 315 metrekarelik acil servis alanı ile Bursa’nın en büyük acil servisine sahip olacağını belirten Başkan Gürkan, hastanenin sağlık hizmetlerine önemli katkı sunacağını vurguladı.

“Önümüzdeki 3 ay içinde fiziki tamamlanma bekleniyor”

Müteahhit firma ile yapılan görüşmelere de değinen İl Başkanı Davut Gürkan, herhangi bir mali sıkıntının bulunmadığını, sadece fiziki tamamlanmanın beklendiğini ifade ederek, “Firma yetkilileri önümüzdeki 3 ay içerisinde fiziki tamamlanmanın biteceğini belirtti. Süreci milletvekillerimizle birlikte yakından takip ediyoruz” dedi.

Açılış süreci için geri sayım başladı

Hastanenin faaliyete geçmesiyle birlikte Bursa’nın sağlık altyapısına önemli katkı sunacağını belirten İl Başkanı Davut Gürkan, “İnşallah süreç tamamlandığında Bursa’ya sağlık yatırımları anlamında bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşayacağız” dedi

