Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekipleri yıl içinde 51 ayrı operasyona imza attı. Operasyonlarda on binlerce sülük, çeşitli kuş türleri (güvercin, papağan, kanarya, keklik, şahin, gökdoğan), maymun, kaplumbağa ve su kaplumbağası, kedi, köpek ve yavru köpekler, sığır ve damızlık gebe düve ile balık ve mercan gibi farklı türlerde canlı hayvan ele geçirildi.

Yakalamaların büyük bölümü kara sınır kapılarında gerçekleşti. Kara sınır kapılarında 42 olayda 38 bin 263 adet canlı hayvan ele geçirilirken, bu yakalamaların toplam değerinin 21 milyon 161 bin 238 TL olduğu bildirildi. Havalimanı gümrük sahalarında ise 6 olayda 39 bin 75 adet canlı hayvan yakalandı. Söz konusu kaçak girişimlerin maddi değerinin 5 milyon 837 bin 655 TL olduğu kaydedildi.

Ele geçirilen canlı hayvanların, veteriner sınır kontrol noktalarında görevli Tarım ve Orman Bakanlığı personelince muayene edilerek ilgili taşra birimlerine teslim edildiği belirtildi.