İnegöl Kaymakamlığı ve İnegöl Belediyesi iş birliğinde 16-17 Nisan tarihlerinde 6. İnegöl Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleri düzenlenecek. Bu organizasyonla gençler hem ülkenin farklı bölgelerindeki üniversiteleri hem de meslekleri tanıyıp kendileri için en doğru tercihi yapabilme adına fikir sahibi olacak.

Gençlerin hayatının önemli adımlarından biri olan üniversite ve meslek tercihi konusunda en doğru kararları verebilmeleri, gelecek adına zaman kaybetmeden doğru seçimler yapabilmeleri adına İnegöl Kaymakamlığı ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleri, bu yıl 6’ncı kez düzenlenecek. Gençlere ışık tutmak adına yapılacak organizasyonda, çeşitli üniversiteler ve meslek grupları kurulacak stantlarda tanıtımlarını yapacaklar.

16-17 Nisan tarihlerinde 2 gün boyunca Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Belediye Kapalı Spor Salonunda yapılacak Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleri etkinliği, 10.00-18.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak. 2 günlük sürede başta 11 ve 12. sınıf olmak üzere öğrenciler stantları ziyaret ederek üniversiteleri ve bölümleri tanıyıp meslekler hakkında bilgi sahibi olacaklar.

Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleri etkinliğine ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, gençlere ve onların geleceğine önem verdiklerini söyledi. Her ailenin çocuğuna en iyi eğitimi aldırabilmek gibi bir hedefi olduğunu kaydeden Taban, “Eğitim kadar öğrencilerimizin ilgi alanları, yetenekleri ve bireysel hedefleri de önemli. Bu noktada biz İnegöl Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi gençlerimizin en önemli tercihlerini yaptıkları dönemde de yanlarında olmak istiyoruz. Kaymakamlığımızla iş birliği halinde bu yıl 6’ncısını düzenleyeceğimiz Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleriyle öğrencilerimizin en doğru kararları vermelerine yardımcı olmak istiyoruz. Faydalı olacağına inandığımız organizasyona 11 ve 12. Sınıf öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm gençlerimizi bekliyoruz” dedi.