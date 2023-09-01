Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarına göre bir programa yerleşen adaylar için üniversite kayıtları bugün sona eriyor. ÖSYM tarafından 19 Ağustos'ta açıklanan YKS tercih sonuçlarının ardından Üniversite kayıtları 28 Ağustos'ta başlamıştı. Yeni üniversitelilerin elektronik kayıtları e-Devlet üzerinden 30 Ağustos'a kadar alındı. Elektronik kaydı tercih etmeyip yüz yüze kayıt yaptırmak isteyenler için ise süreç bugün tamamlanıyor.

Çoğu üniversite mesai bitimine kadar kayıt kabul ediyor, ancak daha erken saatlerde kayıtları bitiren üniversiteler de var. Kayıt işlemini son güne bırakan adayların ilgili üniversitenin kayıtlar için belirlediği saat aralığını mutlaka kontrol etmesi gerekiyor.

Öte yandan adayların kayıt sırasında ortaöğretim diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi, vesikalık fotoğraf gibi belgeleri teslim etmeleri isteniyor. Öğrencilerin öğrenim ücreti ödemeleri gereken bir programa yerleşmeleri halinde ödeme yapıldığına dair dekontu da kayıt sırasında yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Üniversite kayıtları, yeni öğrencilerin yükseköğrenim hayatına başlamaları için önemli bir adımdır. Adayların gerekli belgeleri eksiksiz olarak hazırlamaları ve kayıt sürecini takip etmeleri, sorunsuz bir kayıt işlemi için önemlidir.