Yeşim Grup’un Bursa Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVAK) iş birliğiyle gençlerin gönüllülük ve sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmek amacıyla Türkiye ve Mısır’da eş zamanlı olarak yürüttüğü"Her Coğrafyada Önce İnsan" projesi kapsamında görev alan öğrenciler, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törende sertifikalarını aldı.

Yeşim Grup’un girişimiyle şekillenen ve Bursa Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVAK) koordinatörlüğünde yürütülen "Her Coğrafyada Önce İnsan" projesi, 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde Uludağ Üniversitesi ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla başarıyla tamamlandı.Dönem boyunca aktif olarak gönüllülük çalışmalarında yer alan öğrenciler, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen törende sertifikalarını aldı.

Törene Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, Proje Koordinatörü ve Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu, Okul Müdürü Güray Köken, Müdür Yardımcısı Şükran Güneş ve proje öğrencileri katıldı. Gönüllü öğrenciler törende yıl boyunca kazandıkları deneyimleri, gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve edindikleri kazanımları fotoğraf ve videolar eşliğinde paylaştı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, "Kurucumuz merhum Şükrü Şankaya’nın vefatının 20. yılında, onun ‘Önce İnsan’ anlayışını genç nesillerin gönüllülük bilinciyle yaşatıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Beş yıldır devam eden ve son iki yıldır Bursa Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVAK) iş birliğiyle Türkiye’deki üniversite ve lise öğrencileriyle yüz yüze, Mısır’daki öğrencilerle ise online olarak sürdürülen ‘Her Coğrafyada Önce İnsan’ projesi, Yeşim Grup’un hayırseverlik kültürünü sosyal sorumluluk yaklaşımıyla harmanlayarak gençlere sürdürülebilir bir farkındalık kazandırma hedefiyle devam ediyor. Bu proje sayesinde gençler, topluma değer katan bireyler olarak sorumluluk üstlenmeyi deneyimliyor. Kurumlar arası dayanışmayı, akran öğrenmesini ve toplumsal katkı kültürünü güçlendiren bu süreç, bizler için olduğu kadar öğrencilerimiz için de ilham verici bir yolculuk oldu. Gençlerin bu değerleri sahiplenerek geleceğe taşıması, Yeşim Grup’un ‘Önce İnsan’ anlayışının en anlamlı yansıması.Geçtiğimiz günlerde Mısır’da da sertifika törenimizi gerçekleştirdik. Ülkeler farklı olsa da dünyanın sorunları aynı. Önemli olan bu sorunlara karşı gençlerin ortak bir bilinçle hareket edebilmesi" dedi.

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu ise "Bu süreçte gençlerin yalnızca gönüllülük faaliyetlerine katılmakla kalmayıp aynı zamanda bu sorumluluğu sahiplendiklerini görmek bizler için en büyük kazanım oldu.Öğrenciler, kendi potansiyellerini fark ederken ekip çalışması, empati ve toplumsal duyarlılık gibi becerilerini de geliştirdiler. Her biri, topluma katkı sağlamanın bireysel gelişim üzerindeki etkisini yaşayarak öğrendi. Eğitim sürecinden saha çalışmalarına kadar geçen bu dönemde gençlerin gözlerindeki farkındalığı görmek, ‘Her Coğrafyada Önce İnsan’ projesinin amacına ulaştığını bizlere bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Güray Köken de "Bu anlamlı projede yer almaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Öğrencilerimizin gönüllülük ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini görmek, onların gelecekte topluma değer katan bireyler olacağına dair inancımızı pekiştirdi.‘Her Coğrafyada Önce İnsan’ projesi, sadece bir eğitim süreci değil aynı zamanda gençlerin empati, dayanışma ve toplumsal duyarlılık kavramlarını deneyimleyerek öğrendikleri bir yaşam pratiği oldu. Okulumuz adına bu sürecin bir parçası olmak bizler için gurur verici" diye konuştu.

Tören,"Her Coğrafyada Önce İnsan" yazılı pastanın kesilmesiyle son buldu.

Her Coğrafyada Önce İnsan Projesi hakkında: Yeşim Grup tarafından beş yıl önce Bursa’da başlatılan proje, son 2 yıldır Bursa Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVAK) aracılığıyla yürütülüyor. Bu yıl iki farklı ülkede iki dilli olarak yoluna devam eden "Her Coğrafyada Önce İnsan" projesi, Bursa OİB Otomotiv Lisesi ve Uludağ Üniversitesi ile birlikte yurt dışı paydaşı olarak 10. Ramadan Lisesi’nin de dahil edilmesiyle Mısır’da da uygulanmaya başlandı. Bir eğitim yılı boyunca devam eden projeyle öğrencilere gönüllülük, aktif vatandaşlık ve "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" doğrultusunda farkındalık kazandırılması hedefleniyor. Projeye katılan öğrenciler, eğitim yılı sonunda sertifika almaya hak kazanacak.